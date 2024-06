Phạm Tuấn Hải có thay thế được Đình Bắc? 05/06/2024 11:02

Ở lượt đi trên sân Rizal Memorial ở thủ đô Manila, Việt Nam (VN) đã đánh bại Philippines 2-0.

Hai bàn thắng ấy do công Văn Toàn và Đình Bắc ghi. Lần này tái đấu, tuyển VN có Văn Toàn, nhưng vắng Đình Bắc do chấn thương. Tuy nhiên thay Đình Bắc là một gương mặt quen thuộc và tạo sự an tâm lớn đó là Phạm Tuấn Hải.

Liệu Văn Toàn có lại ghi bàn vào lưới Neil Etheridge tối 6-6 tại Mỹ Đình? Ảnh: VFF

Văn Toàn đã có những thay đổi lớn trong cách chơi của mình sau những năm tháng cứ hùng hục, tả xung, hữu đột trong màu áo HA. Gia Lai nhờ tốc độ và sức bền, nhưng kém hiệu quả. Nay Toàn biết chọn lựa cơ hội và bớt phí sức. Khi thấy cơ hội ngon ăn thì Văn Toàn mới “đầu tư” bằng những cú dốc tốc độ, bàn thắng ghi vào lưới thủ môn Neil Etheride trong trận thắng 2-0 hồi lượt đi tại manila là như thế.

Vắng Đình Bắc là một thiệt thòi, nhưng bù lại Phạm Tuấn Hải đã trở lại.

Tuấn Hải hứa hẹn sẽ đối đầu với Neil Etheridge thật thú vị. Ảnh: CTP

Đình Bắc có bàn thắng vào lưới tuyển Nhật Bản bằng cú đội đầu ngược và thế là về nước trượt dài...có dấu hiệu ngôi sao. Nhưng Phạm Tuấn Hải thì khác. Năm 2023 và đầu năm 2024 tiền đạo của Hà Nội FC có phong độ rất ổn. Quả bóng bạc 2023 này ghi những bàn thắng rất đẳng cấp ở sân chơi quốc tế. Đó là những bàn thắng vào lưới Wuhan Three Towns, Urawa Red Diamonds ở Champions League và ở đội tuyển thì Tuấn Hải cũng có bàn thắng vào lưới tuyển Nhật Bản đưa VN vượt lên dẫn 2-1 ở trận thua Nhật 2-4. Đó là pha bứt tốc độ lao sát cầu môn của Zion Suzuki đệm cận thành ghi bàn mà thôi, nhưng nó nói lên được sự quyết đoán, nhạy cảm của Tuấn Hải.

Phạm Tuấn Hải là mẫu tiền đạo có thể làm thay đổi cục diện trận đấu bằng sự tỏa sáng bất ngờ và tận dụng cơ hội, hoặc tự tạo cơ hội cho mình. Tuấn Hải chơi có tinh thần đồng đội, nhưng cũng có thể tự tạo cơ hội ăn bàn cho mình bằng nỗ lực cá nhân khi đội nhà bế tắc.

Nếu Tuấn Hải được HLV Kim Sang-sik tung ra sân ở trận tiếp Philippines (19 giờ ngày 6-6 trên sân Mỹ Đình) sẽ là một điều thú vị, đặc biệt là những tình huống đối đầu giữa Tuấn Hải và Neil Etheridge.