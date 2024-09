Phần còn lại của cầu Phong Châu có thể bị sập bất cứ lúc nào 27/09/2024 14:40

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ nhận định có khả năng phần còn lại của cầu Phong Châu sẽ bị sập nên cần áp dụng các biện pháp an toàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Phú Thọ, đã ban hành Công văn gửi UBND tỉnh Phú Thọ, đề nghị thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ phần còn lại của cầu Phong Châu có thể đổ sập.

Văn bản nêu rõ, Cơ quan CSĐT đang thụ lý, điều tra nguyên nhân vụ việc đổ trụ cầu T7 và hai nhịp cầu N6, N7 của cầu Phong Châu, thuộc km 18+300 Quốc lộ 32C, nối huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, xảy ra vào ngày 9-9.

Ngày 26-9, khi tiến hành khảo sát phần cầu còn lại (phía nối với xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao), Cơ quan CSĐT nhận thấy mặt cầu nhịp số 5 (N5) đã bị nghiêng ra ngoài phía lòng sông Hồng (có dấu hiệu trụ T6 bị sụt lún).

Các nhịp cầu số 4, 3, 2 có dấu hiệu bị vặn, nghiêng theo chiều dòng chảy của sông Hồng, các khe co giãn (nối giữa các nhịp cầu) bị giãn ra nhiều so với thiết kế ban đầu.

Theo nhận định, có khả năng phần còn lại của cầu Phong Châu sẽ bị sập bất cứ lúc nào. Để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của quần chúng nhân dân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh Phú Thọ thành lập tổ công tác đánh giá sự an toàn phần còn lại của cầu Phong Châu để có biện pháp xử lý kịp thời.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đánh giá phần còn lại của cầu Phong Châu có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Ảnh: XUÂN NGUYỄN

Đồng thời, chỉ đạo các ban, ngành có liên quan áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn tránh nguy cơ phần còn lại của cầu Phong Châu bị sụp đổ gây mất an toàn cho tính mạng, tài sản của quần chúng nhân dân.

Chỉ đạo thành lập tổ giám định xác định nguyên nhân đổ trụ cầu T7 và sập 2 nhịp cầu 6, 7 của cầu Phong Châu và phân định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 06 ngày 26-1-2021 của Chính phủ.