Phản hồi: Nguyên nhân không khởi tố vụ án cho vay tiền lãi suất cao

(PLO)- Quá trình giải quyết tin tố giác tội phạm cho vay nặng lãi, nhận thấy hai bên tự thảo thuận, mức lãi suất không trái với quy định của pháp luật nên công an đã ra quyết định không khởi tố vụ án.

Báo Pháp luật TP.HCM có nhận được đơn của ông LMN (phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) phản ánh về việc bị một người cho vay nặng lãi, ông lo ngại rằng vụ việc đang có dấu hiệu “bỏ lọt tội phạm”.

Sau khi nhận đơn, ngày 7-3, Báo Pháp Luật TP.HCM đã có phiếu chuyển đến Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang về vụ việc theo phản ánh của ông N.

Ngày 28-3, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đã gửi công văn phản hồi.

Theo công văn, năm 2019, Công an TP Long Xuyên cũng có nhận được đơn tố giác của ông N, tố giác bà T có hành vi cho vay lãi nặng đối với gia đình ông từ năm 2014 đến 2016, với tổng số tiền 35,6 tỉ.

Sau khi tiếp nhận đơn, tháng 4-2020, Cơ quan Công an TP Long Xuyên tiến hành kiểm tra, và quá trình xác minh, xét thấy vụ tranh chấp vay tài sản đã được tòa án giải quyết. Công an huyện đã hai lần có văn bản đề nghị tòa án hỗ trợ trích lục sao y một số tài liệu trong hồ sơ vụ tranh chấp hợp đồng vay tài sản nhưng không có kết quả. Do vậy, đến tháng 9-2020, Công an TP Long Xuyên đã ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm…

Sau đó, gia đình N có đơn khiếu nại quyết định tạm đình của Công an TP Long Xuyên đến VKSND TP Long Xuyên và VKSND tỉnh An Giang.

Tuy nhiên, VKSND TP và VKSND tỉnh đã bác khiếu nại của ông N với lý do chưa có căn cứ phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Đến tháng 9-2022, CQCSĐT Công an TP Long Xuyên ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm với vụ việc trên.

Tuy nhiên, quá trình giải quyết nhận thấy vợ ông N có thỏa thuận vay tiền của bà T nhiều lần với lãi suất vay do hai bên tự thỏa thuận, mức lãi suất không trái với quy định của pháp luật.

Do đó, CQCSĐT Công an TP Long Xuyên ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự là có cơ sở.

PHẠM TUYÊN