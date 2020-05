15 cán bộ công an, giáo dục 'bắt tay' nâng điểm tại Hòa Bình

Hôm nay (11-5), TAND tỉnh Hòa Bình mở phiên sơ thẩm xét xử 15 bị cáo trong vụ gian lận điểm thi gây chán động dư luận tại địa phương này.



Toàn bộ các bị cáo đều là cựu cán bộ trong ngành công an hoặc giáo dục của tỉnh Hòa Bình, trong đó không ít người từng là lãnh đạo tại cơ quan mình công tác.

Một điều khá đặc biệt, trong số ba tỉnh xảy ra gian lận điểm thi (Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình), vụ án tại Hòa Bình là duy nhất do cơ quan ANĐT Bộ Công an trực tiếp thụ lý điều tra. Hai vụ án còn lại ở Sơn La và Hà Giang đều do cơ quan ANĐT Công an tỉnh phụ trách.

Tỉnh Hòa Bình cũng là nơi đầu tiên bị xác định có hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ. Đồng thời, đây cũng là vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm sau cùng.



Các bị cáo tại tòa. An ninh siết chặt, báo chí được theo dõi thông qua màn hình tivi. Ảnh chụp màn hình

Theo cáo trạng, tháng 5-2018, Nguyễn Quang Vinh (cựu trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình) bàn bạc và chỉ đạo Đỗ Mạnh Tuấn (cựu phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy) nâng điểm bài thi trắc nghiệm cho một số thí sinh.

Cả hai thống nhất sẽ sửa trực tiếp trên bài thi của các thí sinh trước khi quét file ảnh gửi về Bộ GD&ĐT. Hai bên thống nhất ông Vinh sẽ chuẩn bị chìa khóa phòng chấm thi, bố trí niêm phong cửa phòng sao cho dễ bóc…, còn ông Tuấn phụ trách can thiệp vào bài thi.

Vào các buổi tối từ ngày 30-6 đến 3-7-2018, Đỗ Mạnh Tuấn cùng Nguyễn Khắc Tuấn (cựu chuyên viên Phòng Khảo thí) bóc niêm phong bài thi để sửa điểm.

Đáng chú ý, tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, được sự đồng ý của ông Vinh, Nguyễn Khắc Tuấn còn tác động, nâng điểm bài thi trắc nghiệm cho cháu mình là thí sinh ĐNT.

Cơ quan tố tụng xác định các bị cáo đã thực hiện hành vi trái quy định pháp luật để nâng điểm cho 65 thí sinh (64 người năm 2018, một người năm 2017). Trong đó, 62 thí sinh sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Đặc biệt, tháng 6-2018, Hồ Chúc (giáo viên Trường THPT Thanh Hà) hẹn gặp Đỗ Mạnh Tuấn và đặt hàng nâng điểm cho hai thí sinh. Sau khi có kết quả thi, hai thí sinh trên được nâng điểm như hứa hẹn, ông Chúc cảm ơn ông Tuấn bằng 300 triệu đồng.

Ngoài ra, theo lời khai của ông Tuấn, bị cáo này còn nhận của ông Khương Ngọc Chất (cựu trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hòa Bình) 500 triệu đồng, nhận của ông Đào Ngọc Thuật (giáo viên Trường THPT Mường Bi) 250 triệu đồng để để nâng điểm cho các thí sinh.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định các tài liệu chứng cứ thu thập được chưa đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Chất và ông Thuật.

Danh sách 15 bị cáo Nhóm tội đưa hối lộ: Hồ Chúc. Nhóm tội nhận hối lộ: Đỗ Mạnh Tuấn. Nhóm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ: Nguyễn Quang Vinh, Đỗ Mạnh Tuấn, Nguyễn Khắc Tuấn, Khương Ngọc Chất, Diệp Thị Hồng Liên (cựu phó trưởng Phòng Khảo thí), Nguyễn Thị Thu Loan (cựu giáo viên Trường THPT Lạc Long Quân), Nguyễn Thị Hồng Chung (cựu giáo viên Trường THPT Ngô Quyền), Bùi Thanh Trà (cựu giáo viên Trường THPT Lương Sơn). Ngoài ra còn có Đào Ngọc Thuật, Lê Thị Hồng (cựu hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ), Nguyễn Đức Hoàng (cựu thanh tra viên Phòng Thanh tra, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình), Nguyễn Tân Hưng (cựu cán bộ Phòng Khảo thí), Phùng Văn Thụ (cựu trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên, Giáo dục chuyên nghiệp) và Quách Thanh Phúc (cựu phó hiệu trưởng Trường THPT 19/5).