2 năm đi đòi mẩu xương cho cha

Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Công Chiêu (46 tuổi, trú huyện Yên Phong) về tội xâm phạm hài cốt, quy định tại khoản 1 Điều 246 BLHS 1999 (hình phạt cải tạo không giam giữ đến một năm, hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm).



Lấy mẩu xương của bác ruột nhưng không trả

Theo hồ sơ, năm 2015, do bệnh già, ông Nguyễn Công Việt qua đời. Tháng 11-2017, vợ chồng anh Nguyễn Công Xô (con trai ông Việt) cùng mọi người trong dòng họ bốc mộ, cải táng cho ông.

Khi mọi người rửa hài cốt xong và đang xếp vào tiểu sành thì Nguyễn Công Chiêu (gọi ông Việt là bác ruột) đến lấy đi một mẩu xương trong bộ hài cốt. Vợ chồng anh Xô và mọi người cố gắng ngăn lại nhưng không được.

Sau đó, anh Xô nhiều lần yêu cầu Chiêu phải trả lại mẩu xương của cha mình nhưng không được. Dù không đành lòng nhưng rồi anh Xô vẫn phải mai táng cha khi thiếu đi một phần hài cốt.

Tháng 12-2017, anh Xô gửi đơn tố cáo Nguyễn Công Chiêu về hành vi chiếm đoạt hài cốt. Tuy nhiên, Công an huyện Yên Phong cho rằng việc Chiêu lấy mẩu xương xuất phát từ sự nghi ngờ anh Xô không phải con ruột của ông Việt, gây mâu thuẫn trong họ tộc, yêu cầu giám định ADN để chứng minh…

Theo công an, hành vi này chưa gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hài cốt của người đã mất vì mẩu xương được Chiêu đưa lên bàn thờ nhà mình thờ cúng. Mục đích của Chiêu không mong muốn xâm hại đến hài cốt nên chưa đến mức xử lý hình sự, chỉ bị xử phạt hành chính.

Cho rằng hành vi của Chiêu có dấu hiệu hình sự, anh Xô khiếu nại quyết định trên của Công an huyện Yên Phong, đồng thời anh cũng gửi đơn này đến Thanh tra Bộ Công an.

Đến tháng 12-2018, Công an huyện Yên Phong mới khởi tố vụ án để điều tra. Sau gần hai năm xảy ra vụ việc, công an ra kết luận điều tra như đã nêu.



Do anh Nguyễn Công Xô phải nhập viện, vợ và cha vợ anh tới gặp luật sư để trình bày vụ việc. Ảnh: TUYẾN PHAN

Người bị khởi tố, mẩu xương chẳng còn

Trong quá trình giải quyết vụ án, tháng 10-2018, Nguyễn Công Chiêu tự nguyện giao nộp mẩu xương. Công an huyện Yên Phong ra quyết định trưng cầu giám định. Kết luận của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cho thấy đây là “một phần xương cả tay trái của người trưởng thành”.

Tháng 5-2019, Công an huyện Yên Phong phối hợp với Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) và gia đình khai quật hài cốt của ông Việt, kiểm đếm các xương có trong bộ hài cốt, lập biên bản niêm phong và chuyển các mẩu xương đến Viện Khoa học hình sự để giám định, so sánh với mẩu xương mà Chiêu giao nộp.

Dù vậy, kết luận giám định chỉ cho thấy bộ hài cốt của ông Việt bị thiếu cả một phần xương tay trái, chứ không xác định được phần xương đã bị Chiêu lấy đi có phải là xương trong bộ hài cốt này hay không.

Gia đình anh Xô nhiều lần đề nghị cơ quan chức năng sớm hoàn tất việc giám định, nếu kết quả khẳng định mẩu xương do ông Chiêu giao nộp đúng là của ông Việt thì cần trả ngay cho gia đình để gia đình chôn cất, tránh việc đào lên lấp xuống khiến người chết không yên, người sống đau lòng.

Tuy nhiên, điều không mong muốn đã xảy ra. Mới đây nhất, Công an huyện Yên Phong có thông báo gửi anh Xô về “số phận” của mẩu xương nói trên. Theo đó, công an cho biết do công tác giám định đã sử dụng hết mẩu xương do Chiêu giao nộp nên cơ quan công an không còn mẫu vật để bàn giao lại cho gia đình anh Xô như nội dung đơn đề nghị.

Chị Trần Thị Hà (vợ anh Xô) cho hay khi nhận được thông báo trên, gia đình chị vô cùng đau buồn. Bởi suốt gần hai năm qua, gia đình chị đã đấu tranh, gõ cửa các cơ quan tố tụng, chấp nhận khai quật mộ cha chỉ với mong muốn lấy lại được mẩu xương để cha chồng được mồ yên mả đẹp.

“Mục đích lớn nhất của chồng tôi là đòi lại được mẩu xương, chuyện yêu cầu khởi tố Chiêu cũng là cực chẳng đã. Chúng tôi chỉ muốn anh ấy trả lại xương và xin lỗi công khai trước dòng họ. Bây giờ xương không còn, hài cốt cha tôi mãi mãi không được vẹn toàn” - chị Hà nói.