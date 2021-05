Hai người bị oan vẫn chưa về nhà sau gần 10 ngày được đình chỉ Chiều 30-5, trao đổi với phóng viên Pháp Luật TP.HCM, mẹ của Vũ Cao Nguyên cho biết con bà bị khởi tố và bắt tạm giam đến nay hơn 10 tháng. Công an đã đình chỉ gần 10 ngày rồi nhưng đến chiều qua Nguyên vẫn chưa về đến nhà. Mẹ của Nguyên cho biết bà rất mong được gặp lại con. Do bà không am hiểu quy định pháp luật nên không biết gì về việc bồi thường oan sai. Đợi khi con bà ra trại, bà sẽ hỏi và nhờ luật sư giúp con bà đòi lại danh dự. Còn theo luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn Luật sư TP.HCM, bào chữa cho Nguyên thì cả Nguyên và ông Tượng vẫn đang bị tạm giam. Tại phiên tòa, luật sư Hoan đã đưa ra lập luận để chứng minh rằng những hành vi của Nguyên cho thấy Nguyên chỉ giúp người chứ không phải mua bán người. Bởi lẽ, bị hại khẳng định mình không bị mất tự do vì vẫn đi ăn sáng với mấy người ở chung phòng, sở dĩ không bỏ đi vì còn đang mượn tiền. Khi tiếp nhận chị D., Nguyên đã cho chị làm nhân viên của quán karaoke do mình quản lý, chứ không có những hành vi trái pháp luật như chuyển chị này cho người nào khác để lấy tiền, lợi ích vật chất, hay bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động...