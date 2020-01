Bị can kêu oan thì kiểm sát viên phải trực tiếp lấy lời khai

Đặc biệt lưu ý trường hợp bị can kêu oan Theo hướng dẫn, trong giai đoạn điều tra, truy tố các vụ án hình sự về ma túy, kiểm sát viên tham gia cùng điều tra viên hỏi cung bị can hoặc trực tiếp thực hiện hỏi cung bị can ít nhất một lần trên một bị can. Đặc biệt lưu ý trường hợp bị can có đơn khiếu nại, kêu oan hoặc tố cáo việc điều tra viên thiếu khách quan trong hoạt động điều tra thu thập chứng cứ hoặc bị can có lúc nhận tội, có lúc không nhận tội. Tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc suy đoán vô tội; kiểm sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo các quyền của bị can trong tố tụng hình sự như việc được giải thích quyền và nghĩa vụ, quyền được thuê hoặc chỉ định luật sư bào chữa, quyền im lặng...