Bộ Công an xin lỗi 2 người bị giam giữ trái pháp luật

Nội dung vụ án gây rối trật tự công cộng vào năm 2003. Thời điểm vào năm 2000, Công ty Gas Bình Dương do ông Nguyễn Viết Tạo làm Giám đốc nằm trong KCN Đồng An. Ông Đỗ Cao Bằng là Chủ tịch Hội đồng thành viên, ông Phạm Văn Hướng và một số người khác là thành viên công ty này. (Thời điểm này ông Bằng và ông Hướng cũng đang giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần TMSX-XD Hưng Thịnh). Ông Bùi Mạnh Lân là Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần TMSX-XD Hưng Thịnh (KCN Đồng An do công ty Hưng thịnh làm chủ đầu tư). Đến tháng 9-2000, do mâu thuẫn trong hợp tác làm ăn, ông Bằng và ông Hướng cùng một số thành viên khác có tranh chấp với ông Tạo. Sau khi sắp kết thúc điều tra chuyên án của Năm Cam, một số đàn em của Năm Cam bị bắt. Cùng thời điểm đó, CQĐT nhận được nhiều đơn tố cáo của ông Tạo về việc bị một số thành viên của HĐQT Công ty Cổ phần TMSX-XD Hưng Thịnh thuê đàn em của Năm Cao chiếm giữ tài sản của Công ty Gas Bình Dương hơn hai năm nhưng chưa được giải quyết. Vụ việc này được CQĐT (Bộ Công an) tiếp nhận. Theo kết quả điều tra, ông Bằng đã thuê một số người trong băng nhóm của Năm Cam đến quậy phá, uy hiếp giám đốc và công nhân của Công ty Gas Bình Dương gây thiệt hại nhiều tỷ đồng. Ngày 27-3-2003, CQĐT bắt giữ 5 người về hành vi gây rối trật tự công cộng và ngày 3-4-2003 khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ôngBằng và 4 người khác. Sau đó CQĐT cho rằng vụ án gây rối trật tự công cộng của tại công ty Gas Bình Dương có vai trò chủ mưu của ông Lân và ông Hướng. Ví thế ngày 29-4-2003 hai ông này gị bắt giữ khẩn cấp. Sau đó CSĐT đề nghị VKSND Tối cao phê chuẩn lệnh bắt tạm giam nhưng không được phê chuẩn, nhưng hai người vẫn bị giam giữ. Đến ngày 16-8-2004, VKSND Tối cao ra quyết định đình chỉ điều tra bị can, trả tự do cho ông Bằng, ông Lân và ông Hướng. Cho rằng mình bị oan trong vụ án này, ông Lân và ông Hướng đã gửi đơn khiếu nại đến Bộ Công an, Thủ Tướng Chính phủ và nhiều cơ quan chức năng khác. Đến này, sau 17 năm khi vụ án bị đình chỉ điều tra, Bộ Công an mới chính thức xin lỗi về việc hai ông bị giam giữ không có lệnh hợp pháp.