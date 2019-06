CEO Địa ốc Alibaba lộng ngôn, xử thế nào?

Ngày 26-6, ông Thân Đăng Phong, Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu), đã có đơn đề nghị cơ quan chức năng xử lý hành vi của ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba), liên quan đến những phát ngôn gây sốc trên mạng xã hội mang tính miệt thị, quy chụp, vu khống.



Công an đã thu thập chứng cứ

Theo đó, ngày 13-6, sau khi bị xã Tóc Tiên cưỡng chế khu đất vi phạm phân lô, làm đường trái phép trên đất nông nghiệp, trên mạng xã hội lan truyền nhiều phát ngôn của ông Luyện. Cụ thể, trong buổi tọa đàm với nhân viên về “Sự việc cưỡng chế sai quy định của pháp luật - Tập đoàn địa ốc Alibaba làm gì để vượt qua?” vào ngày 17-6, những lời nói của ông Luyện đã được ghi lại và lan truyền nhanh chóng trên các mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Cụ thể, ông Luyện hỏi nhân viên: “Học cái gì ra làm công an xã, học cái gì ra làm chủ tịch xã?”. Sau đó ông Luyện tự trả lời: “Học ngu ra làm công an xã, học làm côn đồ ra làm chủ tịch xã”. Ông này nói tiếp: “Mấy anh chị để ý, mấy thằng mà nó quậy quậy, phá làng phá xóm, làm cái gì đi kêu vô làm công an xã, nó chẳng chịu học hành gì. Mấy người làm công an xã hay chủ tịch xã xin xỏ, chạy chọt rồi lên vị trí đó, không có học, không có trình độ gì hết trơn…”.

Sau đó, tối 25-6, ông Luyện có thư xin lỗi đăng tải trên mạng xã hội, giải thích việc mình nói là không quy chụp hết đội ngũ cán bộ xã. Tuy nhiên, lời xin lỗi như trên không thành khẩn, không được chấp nhận.

Trao đổi với PV, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ thu thập thông tin, chứng cứ để xem xét, xử lý nghiêm những phát ngôn trên của ông Luyện. Ngày 26-6, Công an tỉnh và Sở TT&TT tỉnh cũng đã trao đổi, thống nhất một số nội dung liên quan đến hành vi xúc phạm danh dự, cá nhân, tổ chức của ông Luyện.

Phía công an cũng đã thu thập chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm của ông Luyện. Sau khi nhận được đơn của các cá nhân là ông Phong và ông Nguyễn Văn Thắm - Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ thì công an sẽ mời ông Luyện đến làm việc. Trước mắt, ông Luyện có dấu hiệu vi phạm Nghị định 174/2013 của Chính phủ (về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện) khi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.



Nguyễn Huỳnh Tú Trinh chỉ đạo nhân viên Công ty địa ốc Alibaba đập phá xe múc của đoàn cưỡng chế. Ảnh: CTV

Vi phạm hành chính hay hình sự?

Theo ThS Võ Văn Tài (giảng viên Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát TP.HCM), phát ngôn của ông Luyện là gây sốc và không thể chấp nhận. Hành vi này có dấu hiệu của tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo Điều 331 BLHS. Theo đó người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân thì bị phạt từ cảnh cáo đến ba năm tù. Tuy nhiên, để xác định những lời nói trên xâm phạm đến chủ thể nào thì rất khó vì ông Luyện chỉ nói chung chung, không chỉ đích danh cá nhân hay tổ chức nào.

Đồng tình, TS Phan Anh Tuấn (Trưởng bộ môn Luật hình sự, Trường ĐH Luật TP.HCM) cũng nhận định chỉ có thể xử phạt hành chính ông Luyện. Ngoài ra, nếu muốn khép ông Luyện vào tội vu khống theo Điều 156 BLHS thì cần phải làm rõ ông này có hành vi bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Nhưng điều này cũng khó chứng minh. “Về tội làm nhục người khác (Điều 155 BLHS) thì cũng không thỏa mãn vì ông Luyện không đề cập cụ thể đến một cá nhân nào. Dù những lời nói trên là không thể chấp nhận được và xúc phạm nghiêm trọng đến ngành công an cũng như chính quyền nhưng khó xử lý hình sự” - TS Tuấn nói.

Theo ThS Nguyễn Nhật Khanh (giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM), những phát ngôn của ông Luyện được nhân viên của Công ty Alibaba đăng tải trên kênh YouTube nên có thể xử phạt ông này theo Nghị định 174/2013 nói trên.

Cụ thể, theo khoản 3 Điều 66 nghị định này thì hành vi cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác sẽ bị phạt tiền 10-20 triệu đồng (đối với tổ chức). Do ông Luyện là cá nhân nên mức phạt bằng 1/2 mức phạt của tổ chức (tức bị phạt 5-10 triệu đồng). Ông này đã có hành vi xúc phạm uy tín của tổ chức khi nói những người làm công an xã là “học ngu”, còn chủ tịch xã là “học côn đồ” cùng nhiều phát ngôn gây sốc khác.