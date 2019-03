Theo hồ sơ, ông C. là cháu của ông U. (chú cháu ruột); gia đình hai bên có mâu thuẫn về tranh chấp ranh đất vào năm 2006 đến năm 2017 thì phát sinh tranh chấp lối đi. Chiều 7-4-2017, ông C. dùng cưa máy cưa cây bằng lăng trên thửa đất của ông U. theo quyết định của Chi cục THADS huyện Lai Vung. Cây bằng lăng ngã lên phần nhà tắm của ông U. làm bể hai miếng tôn xi măng, đứt dây điện, bể bóng đèn… nhà ông U. Khi ông C. cưa cây có mặt ông U. nhưng ông không ngăn cản được.



Ông U. có trình báo với chính quyền địa phương giải quyết, yêu cầu ông C. bồi thường cây bằng lăng bị cưa ngã và thiệt hại nhà tắm của gia đình nhưng ông C. không đồng ý bồi thường. Vì vậy, ông U. khởi kiện yêu cầu người cháu bồi thường thiệt hại 655.000 đồng.

HĐXX nhận định: Ông C. đã làm hư hỏng tài sản của ông U. nên ông C. phải có trách nhiệm bồi thường. Tuy nhiên, kết quả định giá chỉ xác định thiệt hại của ông U. là 414.000 đồng nên tòa chỉ chấp nhận một phần yêu cầu của ông U., buộc ông C. bồi thường số tiền này. Đồng thời, ông U. phải chịu 400.000 đồng chi phí xem xét thẩm định, định giá.