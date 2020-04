Chủ tài khoản 'Chương May Mắn' bị phạt 18 tháng tù

Ngày 27-4, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Chung Hoàng Chương (43 tuổi) - chủ tài khoản Facebook Chương May Mắn 18 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.



HĐXX tuyên án đối với bị cáo Chung Hoàng Chương ngày 27-4. Ảnh: NHẪN NAM

Tại tòa, bị cáo nói mỗi lần đăng chỉ có khoảng 10 người tương tác nên ảnh hưởng không lớn. Bị cáo nói mình nhận thức hạn chế.

Bị cáo khai sử dụng hai tài khoản Facebook là Chung Hoàng Chương và Chương May Mắn. Tài khoản Chung Hoàng Chương đăng hoạt động mua bán của cửa hàng. Tài khoản Chương May Mắn chia sẻ các vấn đề chính trị xã hội. Bị cáo vào mạng thấy người ta chia sẻ các bài viết thì bị cáo chia sẻ lại chứ không có ai xúi giục.

Bị cáo nói sau khi bị bắt tạm giam, được giáo dục thấy ăn năn hối hận và thay đổi nhận thức. Bị cáo cảm thấy ray rứt trong quá trình tạm giam...

Năm 2016 bị cáo có được nhắc nhở một số bài viết không đúng chủ trương đường lối. Bị cáo cho rằng các vấn đề nóng trong xã hội chia sẻ lại cho người khác quan tâm chứ không nghĩ mình phạm phải sai lầm cũ...

Theo cáo trạng, ngày 15-9-2019 đội an ninh thuộc Công an quận Ninh Kiều phát hiện tài khoản Facebook mang tên “Chương May Mắn” có đăng chia sẻ nhiều bài viết mang nội dung chống phá Đảng, Nhà nước, bôi nhọ lãnh đạo trung ương và địa phương, đi ngược lại chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ngày 1-10-2019, Công an quận Ninh Kiều phối hợp nhiều cơ quan lập biên bản kiểm tra tài khoản Facebook Chương May Mắn. Kết quả kiểm tra ghi nhận chín bài viết có dấu hiệu xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.



Bị cáo Chung Hoàng Chương tại tòa ngày 27-4. Ảnh: NHẪN NAM

Theo kết luận giám định của Sở TT&TT, chín bài viết thể hiện rõ sự tiêu cực, chống phá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của tổ chức Đảng, đến danh dự, uy tín nhân phẩm của các cá nhân là lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Từ ngày 10 đến 16-1-2020, công an kiểm tra tài khoản Facebook Chương May Mắn phát hiện 51 bài viết được trích xuất thành 327 trang tài liệu in trên giấy A4, chứa nội dung thể hiện sự chống đối, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước…

Theo kết luận giám định của Sở TT&TT, các bài viết đều mang nội dung tuyên truyền, kích động, chống đối chính trị, xoáy vào tình hình chính trị xã hội, các vấn đề nhạy cảm, thiếu sót, tiêu cực trong xã hội, rồi nêu các vấn đề theo ý suy diễn cá nhân hoặc chuyển tải các ý kiến của người khác mang tính không chính xác, thiếu kiểm chứng... để xuyên tạc, phỉ báng, nói xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ và các lãnh đạo.

Đặc biệt đối với vấn đề nhạy cảm, đang nóng ở Đồng Tâm, tài khoản Chương May Mắn đã viết bài và chia sẻ những bài viết có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, xúc phạm uy tín, danh dự của cá nhân khác.