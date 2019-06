Chưa được bồi thường vì công an tỉnh và bộ khác quan điểm

Qua đời khi chưa kịp minh oan Tháng 9-1977, sau khi làm việc tại hợp tác xã trở về, ông Sường không thấy vợ đâu nên đi tìm thì bàng hoàng phát hiện bà tử vong dưới con suối gần nhà. Hậu sự cho vợ chưa kịp tổ chức, ông bị công an bắt vì nghi là thủ phạm giết vợ. Lúc này con gái lớn của ông mới bốn tuổi, con trai nhỏ sáu tháng tuổi. Ông Sường bị giam suốt bảy năm bốn tháng, không một phiên tòa diễn ra. Oái oăm hơn, trong thời gian ở tù, ông được phân làm buồng trưởng. Các phạm nhân trong buồng đánh nhau khiến ông bị khởi tố và tuyên bốn năm tù. Ra tù, ông kết hôn cùng bà Vi Thị Cú, hạ sinh anh Mưu Văn Lợi. Hai vợ chồng bắt đầu đi gõ cửa kêu oan. Tháng 11-2008, VKSND tỉnh Bắc Giang có văn bản trả lời, khẳng định ông Sường kêu oan là có cơ sở. Tuy nhiên, đơn của ông không có cơ sở giải quyết vì quá thời hiệu. Do bệnh tật, ông Sường qua đời vào năm 2013. Ông chết vào đúng ngày cưới đứa con gái út của mình. Tháng 9-2016, bà Cú xem tivi và biết đến trường hợp ông Trần Văn Thêm ở Bắc Ninh mang thân phận tử tù đã 43 năm mà vẫn được minh oan. Nhờ ông Thêm chỉ dẫn, bà tìm đến ông Nguyễn Văn Hòa và được ông nhận lời đi kêu oan miễn phí. Sau gần một năm chờ đợi, ngày 3-1-2017, cơ quan công an đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can vì “hành vi của bị can Mưu Quý Sường không cấu thành tội phạm giết người”.