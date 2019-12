Chuyện lạ: Điều tra lại xong, VKS không ra cáo trạng mới

Luật sư đề nghị tòa tuyên vô tội Trước động thái của VKS, luật sư của bị cáo Dũng cho rằng kiến nghị này là không phù hợp, bởi bản án phúc thẩm đã khách quan, đúng pháp luật. Theo luật sư, bản án này đã chỉ rõ những thiếu sót, vi phạm nghiêm trọng về tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm. Trong cùng một thời gian, cùng một nội dung vụ việc nhưng hai cơ quan tố tụng lại cùng tiến hành thụ lý giải quyết vụ án dân sự và vụ án hình sự là trái pháp luật, cơ quan tiến hành tố tụng đã hình sự hóa quan hệ dân sự… Tuy nhiên, HĐXX phúc thẩm không tuyên các bị cáo không phạm tội và trả tự do cho các bị cáo tại tòa là chưa phù hợp với quy định tại Điều 13 BLTTHS về suy đoán vô tội. Đến nay công an điều tra lại theo thẩm quyền và đã có hai kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKS để đề nghị truy tố theo quy định. Từ đó luật sư kiến nghị viện trưởng và chánh án tối cao không chấp nhận kiến nghị kháng nghị giám đốc thẩm vì không có căn cứ. Theo VKSND tỉnh Bạc Liêu, hồi tháng 10, TAND Tối cao cũng đã có quyết định gửi VKS tỉnh do đây là cơ quan đang thụ lý vụ án (CQĐT đã kết thúc đề nghị truy tố lần hai) về việc rút hồ sơ vụ án lừa đảo này để nghiên cứu kháng nghị giám đốc thẩm. Ngày 16-10 ,VKS tỉnh đã chuyển toàn bộ hồ sơ qua đường bưu điện.