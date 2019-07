Cựu đại úy công an bị tố lừa đảo có bị oan?

TAND Cấp cao tại TP.HCM vừa xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra, xét xử lại vụ cựu đại úy công an bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo trong vụ án là Phạm Huy Diễn (SN 1978, cựu đại úy Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1983, trú xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ).



Kế hoạch hoàn hảo

Theo hồ sơ, từ năm 2007 đến 2010, Diễn có quan hệ tình cảm với chị C. (đang công tác tại Công an TP.HCM). Sau khi chia tay, Diễn và chị C. đều lập gia đình riêng nhưng vẫn giữ liên lạc thường xuyên với nhau. Còn bị cáo Tuyết quen biết với Diễn khi đang thi hành án về tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại trại giam Xuyên Mộc (nơi Diễn công tác).

Sau đó Tuyết ra tù và cùng Diễn kinh doanh xe cẩu, làm cát, mở quán cà phê ở huyện Châu Đức. Quá trình chung sống và làm ăn với nhau, Diễn kể về chuyện tình cảm với chị C. trước đây cho Tuyết nghe.

Một lần Diễn bảo Tuyết gọi điện thoại cho chị C., giới thiệu là bà con với vợ Diễn và là em gái của Trang (một phụ nữ đang công tác tại Phòng tổ chức thuộc Tổng cục III Bộ Công an). Bằng lời giới thiệu này Tuyết nói có thể chạy cho chị C. về làm việc tại Tổng cục III Bộ Công an với chi phí 400 triệu đồng. Tin tưởng lời của Tuyết, chị C. đã nhiều lần chuyển tiền cho Diễn và Tuyết.

Ngoài ra, chị C. còn giới thiệu đồng nghiệp của mình là ông H. để hai bị cáo chạy việc về Tổng cục III Bộ Công an. Hai bị cáo đưa ra giá 160 triệu đồng và chị C. đã ứng tiền chạy chuyển công tác cho người này số tiền 15 triệu đồng.

Tiếp theo, Tuyết lại đóng giả Trang gọi điện thoại cho chị C. và nói rằng Tổng cục III đang tuyển dụng cán bộ, ai có nhu cầu thì đưa tiền. Chị c. đã thông tin đến đồng nghiệp và được giao 120 triệu đồng để nhờ chuyển việc. Quá thời hạn cam kết nhưng không thấy được chuyển công tác, hai người mới biết bị Diễn, Tuyết lừa đảo. Chị C. đã tự dùng tiền trả cho đồng nghiệp.

Tiếp đó, Diễn đưa Tuyết lên TP.HCM thuê phòng trọ để ở như vợ chồng. Để tránh việc người tình ra đầu thú, Diễn đã nói Tuyết viết giấy thừa nhận chỉ mình Tuyết lừa chị C. Tuy nhiên, sau đó cả hai bị bắt giữ.



Bị cáo Diễn tại tòa. Ảnh: HY

Chưa đủ chứng cứ kết tội

Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tuyên phạt Diễn 14 năm tù, Tuyết tám năm tù. Trong đơn kháng cáo, Diễn đề nghị cấp phúc thẩm tuyên mình không phạm tội và trả tự do tại tòa. Trái lại với Diễn, bị cáo Tuyết nhận tội và xin xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Tại tòa phúc thẩm bị cáo Diễn một mực kêu oan, cho rằng cáo trạng và bản án quy kết mình phạm tội lừa đảo là không có căn cứ. Luật sư bào chữa cho Diễn cung cấp cho cơ quan tố tụng hồ sơ, tài liệu chứng minh Tuyết lợi dụng quan hệ giữa Diễn với các nạn nhân rồi dùng thủ đoạn gian dối lừa đảo chiếm đoạt tiền của các nạn nhân. Trước đó, tòa án cấp sơ thẩm cho rằng file ghi âm mà luật sư cung cấp thể hiện bị cáo Diễn không phạm tội là dàn dựng nhằm chạy tội.

Cuối cùng, tòa phúc thẩm hủy án sơ thẩm, cho rằng án sơ thẩm vi phạm tố tụng và chưa đủ căn cứ để buộc tội bị cáo. Cụ thể, cấp sơ thẩm chỉ dựa vào các lời khai và một lá thư để xác định bị cáo phạm tội. Trong khi không đủ chứng cứ xác định bị cáo nhận tiền của những người bị hại. Từ đó tòa yêu cầu cấp sơ thẩm phải điều tra, xét xử lại từ đầu.