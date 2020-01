Đã có giấy khai sinh sao còn giám định?

Diễn biến sự việc Theo trình bày của bà Nguyễn Thị Th., ngày 19-11-2019, con gái bà là bé NTB (sinh ngày 2-1-2005) bị người đàn ông làm chung ở xưởng sản xuất nón bảo hiểm tên NNQ xâm hại tình dục. Ngay khuya hôm đó, gia đình bà Th. đã đưa bé B. đi tố cáo tại Công an xã Vĩnh Lộc B. Sự việc được chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh. Ngày 2-12 và 16-12-2019, Công an huyện Bình Chánh thông báo kết luận giám định, khẳng định có tế bào nam trong vùng hậu môn của bé B., đủ cơ sở đối chiếu với mẫu ADN của Q. và ADN của Q. có hiện diện trong vùng phết hậu môn của bé B. Tuy nhiên, ngày 6-1-2020, Công an huyện Bình Chánh có thông báo kết luận giám định số 157A nội dung: “Qua quá trình khám lâm sàng và kết quả cận lâm sàng, chứng tỏ hiện tại bé B. có độ tuổi từ trên 17 đến gần 17 tuổi sáu tháng. Như vậy, tại thời điểm bị cho là bị xâm hại thì B. đã hơn 17 tuổi”.