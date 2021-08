Ngày 6-8, Công an TP Cần Thơ cho biết sau một thời gian điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKS cùng cấp đề nghị truy tố năm bị can.



Năm bị can đó là Trương Châu Hữu Danh (SN 1982, ngụ tỉnh Long An), Nguyễn Phước Trung Bảo (SN 1982, ngụ TP Đà Nẵng), Lê Thế Thắng (SN 1982, ngụ TP Hà Nội), Nguyễn Thanh Nhã (SN 1980,) và Đoàn Kiên Giang (SN 1985, cùng ngụ TP.HCM).

Các bị can cùng bị đề nghị truy tố tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015 (khung hình phạt từ 2-7 năm tù).



Bị can Trương Châu Hữu Danh. Ảnh Facebook Trương Châu Hữu Danh

Trước đó, ngày 17-12-2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân xảy ra trên địa bàn TP và địa phương khác.

Trong quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan An ninh điều tra xác định năm bị can nói trên đã có hành vi viết, đăng tải, phát tán trên trên các Facebook cá nhân và các trang, như: fanpage Báo sạch, group Làm Báo Sạch các bài viết có nội dung xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trương Châu Hữu Danh đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam ngày 17-12-2020. Các bị can Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang và Nguyễn Phước Trung Bảo bị khởi tố, bắt tạm giam hồi tháng 4-2021. Đến tháng 7-2021, Lê Thế Thắng bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú.



Công an thực hiện lệnh bắt bị can Đoàn Kiên Giang. Ảnh: PV

Tháng 5-2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND TP đề nghị truy tố bị năm can tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Sau đó, VKSND TP đã yêu cầu cơ quan An ninh điều tra điều tra bổ sung và làm rõ hành vi của những người liên quan...