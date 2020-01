Diễn biến mới vụ cựu viện phó nhận 2.500 USD để 'chạy án'

TAND tỉnh Tây Ninh vừa tiếp nhận hồ sơ vụ án ông Đặng Trường An (SN 1981, cựu phó viện trưởng VKS huyện Tân Châu, Tây Ninh) bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Theo đó, lãnh đạo toà đã phân công thẩm phán Nguyễn Thị Tuyết Vân, Phó chánh án TAND tỉnh thụ lý giải quyết vụ án. Được biết, toà cũng đang tiến hành nghiên cứu hồ sơ và dự kiến đưa vụ án ra xét xử trong thời gian tới nếu hồ sơ truy tố đầy đủ không cần điều tra bổ sung gì thêm.



Ông An và tang vật vụ án khi bị bắt. Ảnh: CTV

Một diễn biến khác, ngày 16-1, CQĐT đã di lý ông An từ trại giam quân đội trên địa bàn TP.HCM về trại giam công an tỉnh Tây Ninh để phục vụ cho công tác xét xử.

T. là một trong hai bị can trong vụ án cố ý gây thương tích mà VKS huyện Tân Châu nơi ông An làm việc đang thụ lý. Theo hồ sơ, năm 2017, sau khi đi hát karaoke về, T. cùng một người khác đã xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả với một nhóm khác khiến một người bị thương.



Trước đó, ngày 28 và ngày 29-7, An điện thoại cho người nhà T. trao đổi về việc đã có kết luận điều tra vụ án chuyển sang VKS huyện. An yêu cầu người này đến nhà để bàn cách giúp đỡ.

Tại nhà An, người nhà bị can nhờ An giúp. An gợi ý đưa 25 triệu để bồi thường cho nạn nhân để tòa xử nhẹ và 80 triệu đưa tòa lo việc "chạy án". Sau đó, An liên tục gọi điện hối thúc người nhà bị can đưa tiền. Thấy việc đưa tiền là không đúng, T. đã tố cáo An.

Cơ quan chức năng xác định An đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn yêu cầu đưa tiền và đã nhận 2.500 USD với lời hứa giúp bị can hưởng án treo.