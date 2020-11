Đùa giỡn khi cầm dao nấu ăn, người đàn ông Hàn Quốc lãnh án

Ngày 11-11, TAND TP.HCM mở lại phiên xử và tuyên phạt Choi Chang Sik (sinh năm 1987, quốc tịch Hàn Quốc ) sáu năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, VKS truy tố và đề nghị phạt bị cáo này 7-8 năm tù HĐXX xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đã bồi thường thiệt hại và bị hại cũng có đơn xin giảm án cho bị cáo. Từ đó toà đã cân nhắc tuyên phạt bị cáo như trên.

Tối 17-7-2019, bị can cùng bạn người Hàn Quốc đi uống rượu với nhau tại quận 1. Còn hai người bạn Hàn Quốc khác ở nhà tại căn hộ chung cư Vinhome. Rạng sáng hôm sau, bị can cùng bạn về nhà trong tình trạng say rượu.

Bị can nấu mì ăn gây tiếng động làm ông Lee Joong Hyun thức dậy, đi vào bếp. Trong lúc nấu ăn, bị can cầm một dao dài để thái hành. Trong lúc hai người đùa giỡn với nhau, bị can đâm trúng vào vùng mạn sườn dưới ngực trái của ông Lee Joong Hyun.

Cả hai đều hoảng loạn nên khi rút con dao ra khỏi người ông Lee Joong Hyun, bị can có quệt con dao vào phần mềm tại vùng trước, dưới thành ngực trái gây nên vết thương thứ hai ở dưới ngực trái...

Ông Lee được đưa đi cấp cứu, thương tích 86%.