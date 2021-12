Nguồn tin PLO cho biết, TAND Cấp cao tại TP.HCM vừa hoãn phiên xử vụ Trần Duy Chinh (sinh năm 1971 tại Nam Định) bị truy tố về ba tội giết người, cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Chinh bỏ trốn từ Sài Gòn về huyện Định Quán, Đồng Nai. Khi bị công an vây bắt trước trụ sở công an xã, Chinh đã đấu súng với hai công an để tẩu thoát.



Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Chinh 24 năm tù về ba tội. Đáng chú ý, tại phiên xử, Chinh cho rằng biết đoàn luật sư tỉnh có cử luật sư bào chữa nhưng bị cáo không cần luật sư và tự bào chữa, không thừa nhận hành vi phạm tội.



Trần Duy Chinh khi bị bắt. Ảnh: CACC

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo có những biểu hiện bất thường khi xét hỏi nên HĐXX quyết định hoãn để trưng cầu giám định sức khỏe tinh thần bị cáo…



Chinh đã sáu lần bị xét xử về tội trộm cắp. Năm 2019, Chinh mua một khẩu súng K54 cùng một số viên đạn, một quả lựu đạn tại cửa khẩu Mộc Bài-Tây Ninh với giá 15 triệu cất giữ trong người.

Ngày 30-1-2020, trước nhà trên đường Lý Thái Tổ (quận 10, TP.HCM), người dân phát hiện Chinh có biểu hiện bất thường nên báo công an. Công an đến kiểm tra giấy tờ tùy thân nhưng Chinh đã không chấp hành, lấy từ trong người một vật giống súng đe dọa tổ công tác để tẩu thoát.



Ngày 2-2-2020, biết Chinh đang lẩn trốn ở xã Phú Hòa, huyện Định Quán, Đồng Nai, công an quận 10 phối hợp với công an địa phương truy tìm. Tại đây, thấy Chinh đang đi bộ, một công an điều khiển xe mô tô chạy đến thì Chinh xin đi nhờ xe.



Đến trước cổng công an xã, bất ngờ Chinh nhảy xuống khỏi xe, rút súng ngắn K54 trong người ra cầm trên tay hướng nòng súng về phía công an vừa chở mình khiến anh này bị té ngã.

Công an này liền rút súng được trang bị để cảnh cáo Chinh đang chĩa súng về mình. Ngay lúc này, công an viên xã chạy xe đến tông thẳng vào người Chinh làm Chinh té ngã xuống mương nước gần đó.



Trong lúc người này đang dựng chân chống xe mô tô xuống đường thì Chinh đứng dậy chĩa thẳng nòng súng về hướng anh này bóp cò nhưng đạn không nổ . Chinh kéo nòng súng cho viên đạn lép rơi ra rồi tiếp tục lên đạn và chĩa thẳng nòng súng vào công an khác bóp cò nhưng đạn không nổ.



Lúc này, công an dùng súng ngắn bắn về phía Chinh nhưng không trúng. Chinh đi lùi về gần tường rào và tháo hộp tiếp đạn ra khỏi súng ngắn đang cầm trên tay, thay hộp tiếp đạn khác vào rồi lên đạn, chĩa thẳng nòng súng vào người công an khác bóp cò, đạn nổ nhưng không trúng người.

Sau đó, Chinh cầm súng hướng người này tiếp nhưng không bắn. Sợ bị bắn tiếp nên công an viên đi lùi về phía tường rào trường học ở gần đó. Chinh cầm súng ngắn đi đến lấy xe mô tô của công an rồi bỏ chạy khỏi hiện trường hướng về xã Phú Điền thì bị lực lượng công an truy đuổi, bắt giữ.



Quá trình điều tra, Chinh khai báo quanh co, chối tội, gây khó khăn cho công tác điều tra. Cấp sơ thẩm cho rằng hai công an bị Chinh bắn vào người không chết là do yếu tố khách quan nên bị cáo phạm tội giết người và cướp xe mô tô bỏ trốn trị giá 15 triệu đồng.