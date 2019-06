Hàng loạt hải quan và công an bị kiến nghị điều tra

Tối ngày 4-6, TAND TPHCM đã tuyên án vụ đường dây buôn lậu siêu xe do Việt kiều Mỹ Helena Phạm, Mai Thị Ái (Việt kiều Mỹ) câu kết với nhiều cán bộ công an thực hiện.



Các bị cáo tại phiên xử ngày 4-6.

HĐXX đã tuyên phạt Bùi Lê Việt Khôi (nguyên Trưởng phòng kinh doanh xe ôtô Công ty Dương Đông - Sài Gòn) ba năm tù về tội buôn lậu.



12 đồng phạm của Khôi (là Việt kiều hoặc cựu công an xã ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) bị phạt tiền hoặc 1 năm 6 tháng án treo đến 4 năm tù. Trong đó đáng chú ý HĐXX áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính đối với 5 bị cáo là Việt kiều, mỗi bị cáo là 300 triệu đồng.



Liên quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Gia Thu (cựu Trưởng công an xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) bị phạt 1 năm 6 tháng án treo về tội giả mạo trong công tác.



HĐXX nhận định người cầm đầu đường dây đã lợi dụng quy định người Việt định cư tại nước ngoài được miễn thuế khi nhập khẩu về nước một ô tô đang sử dụng. Các đối tượng thỏa thuận với Việt kiều sinh sống tại Mỹ về việc nhập khẩu xe hơi theo diện hồi hương nhằm thu lợi bất chính. Qua đó, đường dây này nhập lậu 17 xe hơi với nhiều chủng loại như Land Rover, Lexus, Audi, BMW... trị giá gần 51,2 tỉ đồng.



Từ đó, các đối tượng trốn thuế gần 22,8 tỉ đồng. Để hợp thức hóa việc hồi hương giả tạo, Helena Phạm nhờ nhiều cán bộ công an xã Lộc Thành, Lộc Quảng, Lộc An và Lộc Lâm (huyện Bảo Lâm) làm hồ sơ thường trú cho 17 Việt kiều Mỹ. Những cán bộ công an này còn xác nhận đơn xin phép nhập khẩu 14 xe hơi theo diện hồi hương.

Bị cáo Khôi là mắt xích quan trọng giữa Helena Phạm cùng các đồng phạm khác của vụ án. Trong quá trình điều tra Khôi đã nộp lại 1 tỉ đồng tiền thu lợi bất chính.



Các bị cáo nguyên là công an xã thực hiện hành vi vì nể nang cấp trên, không được hưởng lợi. Nhưng các bị cáo đã xác nhận các đơn xin phép nhập khẩu 14 ô tô theo diện hồi hương.



Vì vậy, các bị cáo phải chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội, tuy nhiên các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội.



Đối với bị cáo là Việt kiều không hưởng lợi và chỉ làm theo chỉ đạo từ những người cầm đầu đường dây, họ thiếu hiểu biết pháp luật Việt Nam nên đồng ý đứng tên hồ sơ nhập khẩu xe hơi. Hiện nay các bị cáo không có việc làm và đang nhận hỗ trợ thất nghiệp của Mỹ. Vì vậy, HĐXX quyết định phạt tiền thay phạt tù các bị cáo.

Trong vụ án này, hầu hết các bị cáo thành khai báo, ăn năn hối cải, gia đình có công với cách mạng, nộp lại tiền thu lợi bất chính. Từ đó, HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Ngoài trách nhiệm hình sự, Khôi cùng các đồng phạm có trách nhiệm liên đới bồi thường hơn 7 tỉ đồng.



Trong quá trình xét xử, HĐXX đã từng trả hồ sơ để làm rõ vai trò của các cán bộ hải quan TP.HCM và Công an tỉnh Lâm Đồng, tuy nhiên quá trình điều tra bổ sung chưa làm rõ.



Do phạm vi xét xử nên HĐXX quyết định kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý theo quy định.