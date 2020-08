Kết quả bất ngờ vụ tòa yêu cầu công an tường trình

Tòa hủy án, yêu cầu công an làm tường trình Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, cuối năm 2018, TAND thị xã La Gi xử sơ thẩm lần đầu, nhận định tổng giá trị tài sản bị thiệt hại là hơn 6 triệu đồng nên đức bị phạt sáu tháng tù treo và phải bồi thường cho Công ty Navitech hơn 6 triệu đồng. Đức kháng cáo kêu oan, cho rằng tài sản bị thiệt hại là của khách sạn Thanh Bình do bị cáo làm đại diện pháp nhân chứ không phải của Công ty Navitech. Trong khi bị hại là Hiếu kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Đức. Tháng 8-2019, TAND tỉnh Bình Thuận xử phúc thẩm đã hủy án. Theo tòa phúc thẩm, biên bản ngày 9-5-2017 do hai công an viên Nguyễn Duy Hải và Đỗ Văn Tưởng thuộc Công an phường Phước Hội (thị xã La Gi) ghi nhận tài sản bị thiệt hại có một tivi màn hình 21 inch bị vỡ. Tuy nhiên, hội đồng định giá lại xác định màn hình máy tính hiệu LG 19 inch bị vỡ nên không rõ hai màn hình trên có phải là một hay không. Từ đó, tòa yêu cầu hai công an có bản tường trình. Ngoài ra, tòa còn yêu cầu làm rõ ba bản kết luận định giá tài sản với ba kết quả khác nhau (lúc cho rằng tài sản bị thiệt hại là 3,45 triệu đồng, khi thì 7,7 triệu đồng và khi lại hơn 6 triệu đồng).