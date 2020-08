Lãnh án vì đánh công an sau khi kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 11-8, TAND TP.HCM xử phúc thẩm Lê Văn Kha bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ. HĐXX đồng tình với đại diện VKS về việc chuyển mức án từ sáu tháng tù mà cấp sơ thẩm đã tuyên thành án treo với bị cáo Kha.

Theo toà, hành vi phạm tội của bị cáo chỉ là bộc phát tức thời. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, trong thời gian tại ngoại chấp hành tốt các quy định pháp luật, từng tham gia quân đội. Hoàn cảnh bị cáo khó khăn và là lao động chính trong gia đình, nuôi hai con nhỏ có xác nhận của chính quyền địa phương. Bị cáo có khả năng tự cải tạo, không gây nguy hiểm cho xã hội...



Công an đang kiểm tra nồng độ cồn của người tham gia giao thông. Ảnh minh hoạ: PLO

Theo hồ sơ, tối ngày 11-9-2019, tổ công tác công an thực hiện việc kiểm tra nồng độ cồn đối với những người tham gia giao thông tại giao lộ Lương Định Của-Mai Chí Thọ (phường An Phú, quận 2).



Lúc này, Kha bị công an thổi còi yêu cầu dừng xe kiểm tra. Sau khi tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, công an đã lập biên bản vi phạm hành chính với Kha. Tuy nhiên bị cáo này không đồng ý và cự cãi và không ký vào biên bản. Lực lượng chức năng tạm giữ xe mô tô do Kha điều khiển và trả lại chìa khoá cùng giấy tờ xe. Tuy nhiên Kha vẫn không chịu về mà đứng lại gọi điện thoại cho nhiều người.

Một lúc sau, tổ công an giao thông thuộc lực lượng khác đến khu vực này để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Lúc này, Kha vô cớ tiến lại gần một chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ của tổ này đòi chìa khoá xe và đánh vào mặt. Khi được mọi người ôm lại Kha vẫn vùng ra tiếp tục đánh vào kính trên mũ của người đang thực hiện công vụ...

Sau đó, việc cản trở người thi hành công vụ của Kha đã được lập biên bản quả tang tại trụ sở công an.