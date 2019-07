Lật tẩy chiêu trò các công ty bất động sản gian dối

Lý do khởi tố vụ án ở Bà Rịa-Vũng Tàu Theo công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cơ quan CSĐT công an tỉnh này đã khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại dự án khu biệt thự du lịch Thanh Bình để tiếp tục điều tra. Lý do là nhiều khách hàng mua nền tại dự án đã tố giác ông Phạm Quốc Dũng (nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Thanh Bình) vì họ đã đóng tiền (có biên lai thu tiền, biên bản bàn giao đất trên thực địa, có người đã xây nhà ở trên đất từ lâu…) nhưng công ty không giao giấy tờ chủ quyền đất cho khách hàng. Ngược lại, công ty đem tài sản đó thế chấp tại nhiều ngân hàng để vay vốn, đảm bảo vay vốn cho bên thứ ba. Đến nay một số thửa đất đã bị bán đấu giá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của khách hàng… Sau khi khởi tố vụ án, CQĐT sẽ tiếp tục điều tra, làm việc với các bên, trong đó có ngân hàng để làm rõ quá trình thế chấp, vay vốn của công ty này. Công an cũng đã có văn bản gửi Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết tin báo tố giác tội phạm, tạm dừng việc chuyển dịch về đất đai đối với toàn bộ các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Thanh Bình tại phường 10, Vũng Tàu cho đến khi CQĐT kết thúc điều tra, giải quyết vụ việc. T.KHÁNH