Ly kỳ vụ tát, tạt sơn để đánh ghen

Ngày 18-6, TAND quận Thủ Đức (TP.HCM) xét xử sơ thẩm Phan Thị Duyên Hồng (SN 1976) về tội làm nhục người khác do có hành vi đánh ghen. Sau phần thẩm vấn công khai tại phiên tòa, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để làm rõ một số vấn đề trong vụ án.



Đánh ghen do nghi ngờ

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Hồng là tiểu thương bán trái cây tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm thuộc phường Tam Bình, quận Thủ Đức.

Ngày 17-8-2019, Hồng cùng với một phụ nữ tên Lan (chưa rõ lai lịch, là thương lái bỏ trái cây) đến quán cà phê trên đường Khổng Tử, phường Tam Bình, quận Thủ Đức uống nước.

Khi đến quán, Hồng phát hiện chị N., chị T. và anh H. (chồng của Hồng) đang ngồi uống nước tại quán. Ghen tức, Hồng đã lái xe đi mua hai lon sơn loại 5 lít rồi quay lại quán, chờ chị N. ra ngoài thì đến đánh và tạt sơn. Sau đó, Hồng gọi hai nam nhân viên tại vựa trái cây của mình (chưa rõ lai lịch) đến bảo vệ mình để hành hung chị N.

Khi thấy anh H. chở chị N. ra khỏi quán, người tên Lan chở Hồng chạy theo, hai nam nhân viên cũng đi cùng. Đi được một đoạn, Hồng chụp áo chị N. làm chị N.rách áo và ngã xuống đường. Lúc này, hai người đàn ông đi cùng xông vào ngăn cản anh H. để Hồng đánh chị N.

Hồng dùng tay đánh vào mặt chị N., vừa đánh vừa chửi chị N. là giật chồng mình khiến nhiều người hiếu kỳ đứng lại xem. Hồng còn lấy hai lon sơn mang theo đổ lên người chị N. rồi bỏ đi.

Sau khi vụ việc xảy ra, chị N. đến công an phường trình báo và có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức khởi tố bị can đối với Hồng.

Trung tâm Giám định pháp y TP.HCM đã ra kết luận về thương tích của chị N. là: Đa chấn thương phần mềm, các vết tróc thượng bì da, các thương tích bị bỏng nhiệt hoặc hóa chất, tỉ lệ thương tật là 8%.



Bị cáo Phan Thị Duyên Hồng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: MINH VƯƠNG

Phạm tội tổ chức?

Tại phiên tòa, bị cáo Hồng thừa nhận mình có dùng sơn để tạt vào đầu và dùng tay đánh vào mặt của bị hại N. Nguyên nhân là do Hồng quá tức giận, cho rằng bị hại là người mai mối chuyện tình cảm cho chồng của mình nên mới có hành vi như vậy.

Khi tòa hỏi bị cáo mua sơn dùng để tạt vào ai, Hồng trả lời lúc đó không có ý nghĩ gì. Về thương tích, Hồng khai có dùng tay đánh hai cái vào mặt của bị hại nhưng không có hành vi cào cấu vào người hay xé đồ của bị hại.

Cũng theo bị cáo, lon sơn dùng để tạt bị hại là Hồng tự đi mua ngay lúc xảy ra vụ việc. Hồng cũng cho rằng việc hành hung chị N. chỉ do một mình thực hiện chứ không có ai thực hiện cùng.

Tuy nhiên, phía bị hại N. cho rằng lời khai của bị cáo Hồng là không đúng sự thật. Cụ thể, hai lon sơn dùng để tạt là Hồng có sự chuẩn bị từ trước và ngoài việc bị tạt sơn vào đầu, bị hại còn bị đánh vào mặt và bị xé áo.

Ngoài ra, chị N. cũng cho rằng việc mình bị hành hung là có tổ chức, có người đè chị xuống để bị cáo Hồng tạt sơn lên đầu. Do chị N. bị đè nên không thể nhìn thấy được ai đã giúp sức cho Hồng.

Chị N. còn yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại về tài sản gồm một chiếc điện thoại, một lắc vàng, một dây chuyền, tổng trị giá là hơn 90 triệu đồng. Theo bị hại, đây là tài sản bị mất trong khi bị cáo đánh ghen. Ngược lại, bị cáo Hồng không đồng ý việc bồi thường, nói không lấy tài sản của chị N.

HĐXX hỏi chị N. có giới thiệu hay mai mối ai cho chồng của bị cáo không, bị hại khẳng định là không.

Diễn biến phiên tòa trở nên căng thẳng khi bị hại liên tục phản đối những lời khai của bị cáo trước tòa. Về phần mình, bị cáo khẳng định những lời khai của mình là đúng và không chấp nhận việc bồi thường.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ những người khác có cùng với bị cáo Hồng tấn công bị hại hay không. Ngoài ra, HĐXX cũng yêu cầu làm rõ lời khai của những người liên quan và phía bị hại cần cung cấp chứng từ về tài sản bị thiệt hại.