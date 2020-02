Một bị cáo phạm tội giết người bỏ trốn khi đang tại ngoại

Hôm nay (6-2), TAND tỉnh Bình Dương mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hảo bị truy tố về tội Giết người. Tuy nhiên, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa do bị cáo (được tại ngoại) đã bỏ trốn khỏi địa phương, tòa án cho biết sẽ ra văn bản đề nghị cơ quan điều tra truy nã bị cáo.

Năm lần hoãn phiên tòa

Đây cũng là lần thứ 5 phiên tòa bị hoãn. Lần thứ nhất TAND tỉnh Bình Dương đưa vụ án ra xét xử vào ngày 14-11-2019 nhưng hoãn do bị hại xin hoãn phiên tòa (vì lý do sức khỏe). Phiên tòa mở lại vào ngày 28-11-2019 nhưng hoãn vì luật sư bào chữa cho bị cáo vắng mặt tại phiên tòa và có đơn xin hoãn.

Lần thứ ba TAND tỉnh Bình Dương đưa vụ án ra xét xử vào ngày 25-12-2019 nhưng hoãn vì luật sư bào chữa cho bị cáo được triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt tại phiên tòa không rõ lý do.

Phiên tòa mở lại vào ngày 7-1-2020 nhưng lại hoãn vì bị cáo đã được triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt không rõ lý do. Tòa án đã ra quyết định bắt, tạm giam đối với bị cáo nhưng cơ quan Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp công an tỉnh Bình Dương xác minh tại địa phương được biết bị cáo không có mặt tại địa phương.



Bà Phạm Thị Mỹ Anh, bị hại trong vụ án. Ảnh: YC

Trao đổi với PV, bà Phạm Thị Mỹ Anh (bị hại trong vụ án) cho rằng bị cáo Hảo bị truy tố tội giết người, hành vi của bị cáo là hết sức nguy hiểm, việc công an tỉnh Bình Dương áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú là không đúng. Vì vậy bà đã nhiều lần làm đơn gửi đến các cơ quan tố tụng yêu cầu thay đổi biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam bị cáo Hảo nhưng không được chấp nhận. Đến nay thì bị cáo Hảo đã bỏ trốn, bà cho rằng cần làm rõ trách nhiệm của các cơ quan tố tụng.



Chém người vì mâu thuẫn đất đai

Theo cáo trạng, năm 2016 TAND thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương thụ lý giải quyết vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn ông Nguyễn Văn Tâm, người đại diện hợp pháp là ông Nguyễn Văn Hảo (con ông Tâm) và bị đơn là vợ chồng bà Phạm Thị Mỹ Anh.

Tháng 9-2017, TAND thị xã Dĩ An đưa vụ án ra xét xử và tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Tâm, tuyên hợp đồng thuê đất vô hiệu, buộc vợ chồng bà Anh phải tháo dỡ, di dời toàn bộ tài sản trên đất để trả lại phần đất tranh chấp cho ông Tâm.

Vợ chồng bà Anh kháng cáo. Tháng 3-2018, TAND tỉnh Bình Dương xử phúc thẩm tuyên hủy bản án sơ thẩm và giao về cho TAND thị xã Dĩ An giải quyết lại theo thủ tục chung. Trong thời gian chờ tòa án giải quyết lại theo thủ tục chung thì giữa ông Hảo và bà Anh phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau.

Cụ thể, ngày 2-6-2018, Hảo điều khiển xe đến khu đất tranh chấp thì nhìn thấy bà Anh đang xây gạch không cho nước tràn vào khu vực lò đúc gang. Hai bên xảy ra cãi vã, Hảo dùng dao tấn công vào vùng đầu và trán bà Anh làm bà Anh ngã ngửa trên nền đất. Hảo tiếp tục dùng dao tấn công nhiều nhát vào chân, tay, vùng ngực bà Anh làm con dao bị gãy rời giữa lưỡi và cán dao. Lúc này giữa Hảo và bà Anh giằng co qua lại thì được ông Cao Văn Minh can ngăn.

Hảo lấy một con dao ở dưới đất chỗ bà Anh đang xây gạch, cầm lên định tiếp tục chém bà Anh thì bị con của bà Anh và mọi người can ngăn. Sau đó, bà Anh được người nhà đưa đi cấp cứu. Còn Hảo sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã đến công an đầu thú.

Kết luận giám định pháp y kết luận bà Anh bị thương tích 17%.

Theo VKS, Hảo đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cơ thể bị hại. Hảo không thực hiện được hành vi đến cùng đối với người bị hại là do được nhiều người kịp căn ngăn và đưa đi cấp cứu kịp thời, bị hại không chết là ngoài ý muốn của Hảo. Từ đó, VKS truy tố Hảo về tội giết người theo điểm n khoản 1 Điều 123 BLHS 2015 và Điều 15 BLHS 2015 (phạm tội chưa đạt).