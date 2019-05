Nghi vấn mâu thuẫn đất đai, giết người rồi đi cứa cổ phụ nữ

Chiều 13-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Hồ Đăng Kế (45 tuổi, trú huyện Đông Anh, TP Hà Nội) để điều tra hành vi giết người và cố ý gây thương tích.

Qua điều tra ban đầu, Kế là nghi can sát hại ông Hồ Đăng Huội (50 tuổi, trú ở xóm Văn Học, xã Quỳnh Bảng) rồi tấp xác nhằm phi tang và dùng dao cứa cổ bà Hồ Thị Hảo (45 tuổi, trú ở xóm Văn Đông, xã Quỳnh Bảng).



Khu vực nghi can Kế tấp xác nạn nhân dưới bạt và cây ngô khô cùng xe máy.

Theo người thân và người dân xã Quỳnh Bảng nhận định, nguyên nhân xảy ra vụ án mạng không phải do tình ái mà do mâu thuẫn cá nhân. Nhiều người cho rằng, nghi vấn mâu thuẫn cá nhân về tranh chấp đất đai.



Giữa Kế và ông Huội là anh em họ. Ông Huội đã ly thân vợ, các con đi làm ăn xa, nên có “qua lại” với bà Hảo đã ly hôn chồng.

Như đã đưa tin, gần trưa 12-5, Ban công an xã Quỳnh Bản nhận được tin báo bà Hảo bị người đàn ông cứa dao vào cổ.

Ngay lúc đó, Công an xã Quỳnh Bảng đã bắt được nghi phạm là Kế. Công an cùng người dân đưa bà Hảo đi bệnh viện cấp cứu, báo cáo sự việc lên Công an huyện Quỳnh Lưu.

Sau đó, công an đưa Kế về trụ sở công an xã để lập hồ sơ, lấy lời khai. Khi công an đang lấy lời khai ông Kế thì lại nhận được tin báo có ông Huội bị một vết cắt trên cổ, thi thể và xe máy được phủ một tấm bạt và thân cây ngô. Nhà bà Hảo và ông Huôi cách nhau khoảng 1km.

Được biết, Kế quê xã Quỳnh Bảng nhưng ra sống ở Hà Nội từ lâu. Sáng 12-5, Kế mới từ Hà Nội về quê Nghệ An đi giỗ rồi đến nhà bà Hảo đón ông Huội về nhà ông chơi rồi sát hại ông. Sau đó, Kế đi sang nhà bà Hảo tiếp tục gây án.