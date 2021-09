Phá ổ nhóm chiếm đoạt hàng tỉ dữ liệu cá nhân Hồi tháng 5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo Điều 288 BLHS năm 2015. Hai bị can bị khởi tố về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông gồm Dư Anh Quý (31 tuổi) và Lại Thị Phương (29 tuổi, vợ Quý, giám đốc Công ty VNIT TECH). Ngoài ra, nhiều nghi phạm đang tiếp tục bị điều tra. Theo công an, các đối tượng trong đường dây này đã thu thập, chiếm đoạt, sử dụng trái phép gần 1.300 GB dữ liệu, chứa hàng tỉ thông tin về các cá nhân, tổ chức trên toàn quốc. Dữ liệu bị chiếm đoạt được rao bán công khai thông qua nhiều trang web, mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram, diễn đàn tin tặc (raidforums.com…)… Một trong những thủ đoạn mà các nghi phạm sử dụng để chiếm đoạt thông tin cá nhân là lợi dụng quyền quản trị, truy cập hệ thống được cấp để trích xuất dữ liệu trái phép.