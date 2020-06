Mua nhầm dự án ‘bánh vẽ’, nguy cơ mất tiền tỉ

Công an đang xác minh làm rõ Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM ngày 18-5, đại diện Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM cho biết: Đơn vị đã nhận được đơn của bà Ứng tố cáo Công ty Dream Land. “Chúng tôi đã cử điều tra viên đi xác minh. Khi nào có kết quả sẽ thông tin chính thức cho báo” - vị này nói. Trước đó bà Ứng gửi đơn đến PC03, tố cáo Công ty Dream Land có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì chỉ là môi giới nhưng tự “vẽ” ra dự án để rao bán rồi thu tiền. Hiện bà Ứng cũng đã làm đơn tố cáo sự việc liên quan Công ty Đất Phát đến Công an tỉnh Đồng Nai. Ngày 30-5, khi trao đổi với PV, đại diện Công ty Đất Phát cũng cho biết công ty đã được mời và đã làm việc với Công an Đồng Nai. Từng nóng trong họp báo tại UBND tỉnh Liên quan đến Công ty Đất Phát, tại cuộc họp báo thường kỳ của UBND tỉnh Đồng Nai ngày 27-12-2019, các PV cũng chỉ ra những bất thường quanh việc phân lô, bán nền tại thửa đất số 3031. Theo đó, tình trạng pháp lý không rõ ràng nhưng chính quyền địa phương vẫn cho phép xây dựng hạ tầng...