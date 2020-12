Người đánh nữ sinh ở Bình Dương khó thoát tội

Chủ tịch tỉnh Bình Dương yêu cầu xử lý nghiêm Ngày 9-12, bên lề kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX, ông Nguyễn Hoàng Thao, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Bình Dương, cho biết đã đề nghị lực lượng công an vào cuộc thu thập chứng cứ, hình ảnh tại hiện trường vụ tai nạn. “Đây là vụ tai nạn giao thông gây bức xúc trong dư luận, tôi đã chỉ đạo lực lượng công an phải xử lý nghiêm trường hợp này với mục đích vừa răn đe vừa giáo dục cộng đồng” - ông Thao cho biết thêm. Đánh nữ sinh sau va chạm giao thông Chiều 7-12, Thành điều khiển xe máy Exciter 95E1-800.25 chở theo một phụ nữ lưu thông trên đường Bùi Ngọc Thu (TP Thủ Dầu Một). Đến đoạn khu phố 5, Thành bất ngờ cho xe rẽ sang đường khiến hai nữ sinh đi trên xe đạp điện ngay phía sau đã tông trúng đuôi xe của Thành. Cú va chạm mạnh khiến cả hai xe ngã ra đường. Thành không giúp người bị nạn mà còn chửi bới và đạp thẳng vào mặt nữ sinh VNKV (15 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một), dùng côn ba khúc đánh vào vùng đầu em này gây thương tích...