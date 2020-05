Người xâm hại 2 con riêng của vợ bị truy tố 3 tội

Ngày 21-5, nguồn tin của PLO cho hay VKSND TP Đà Nẵng đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ vụ án Huỳnh Ngọc Tân (SN 1982, trú quận Thanh Khê) xâm hại hai con riêng của vợ sang TAND cùng cấp xét xử.

Theo đó, Tân bị truy tố về ba tội hiếp dâm, hiếp dâm người dưới 16 tuổi và dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Đây là vụ án mà PLO nhiều lần phản ánh do ban đầu cơ quan tố tụng cấp quận truy tố Tân chưa đúng tội danh.

Cụ thể, cáo trạng ngày 25-12-2019, VKSND quận Liên Chiểu truy tố Tân tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Sau đó, chị H (mẹ của hai em gái) đã gửi đơn kiến nghị đến Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Đà Nẵng vì cho rằng Tân phải bị xử thêm tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi thì mới đúng người, đúng tội.



Em N, một trong hai nạn nhân của vụ án. Ảnh: T.AN

Sau khi nghiên cứu nội dung đơn, Đoàn ĐBQH TP đã chuyển cho TAND quận Liên Chiểu xem xét, giải quyết và trả lời công dân. Đồng thời đề nghị Thường trực HĐND quận Liên Chiểu tiến hành giám sát, giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 28-2, TAND cùng cấp mở phiên xử nhưng phải hoãn do VKSND quận Liên Chiểu có công văn đề nghị hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Ngày 11-3, VKSND quận này có quyết định trả hồ sơ vụ án điều tra bổ sung cho cơ quan điều tra.

Lý do là trong quá trình VKS tiến hành phúc cung, thẩm tra lại chứng cứ, Tân thay đổi lời khai về các tình tiết của vụ án nên đã làm thay đổi cơ bản kết luận điều tra của cơ quan điều tra.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu đã quyết định khởi tố Tân thêm tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Ngày 25-3, VKSND quận có quyết định chuyển hồ sơ vụ án và bị can Tân lên Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 10-4, Cơ quan CSĐT đã hoàn tất điều tra và chuyển hồ sơ vụ án đến VKSND cùng cấp, trong đó đề nghị truy tố Tân ba tội danh nói trên.

Theo hồ sơ vụ án, từ khoảng tháng 3-2013, Tân sống như vợ chồng với chị LTNH nhưng không đăng ký kết hôn và có một con chung. Chị H còn có hai người con riêng là em N (bị hạn chế nhận thức, sinh ngày 27-4-2000) và em Th (sinh ngày 23-5-2003).

Trong thời gian sống chung, Tân đã nhiều lần xâm hại đối với hai chị em N và Th. Cụ thể, khoảng cuối tháng 3-2014, lợi dụng chị H không có nhà, Tân đã sử dụng vũ lực để quan hệ tình dục với em N. Sau lần đó, Tân tiếp tục có hành vi đe dọa để quan hệ tình dục với em tại các phòng trọ mà chị H thuê ở cùng Tân.

Khoảng tháng 4-2017, khi em N đã đủ 16 tuổi thì chị H phát hiện con mang thai và cuối năm đó em N sinh một bé gái. Kết luận giám định pháp y sau này thể hiện cháu bé mà em N sinh ra là con ruột của Tân.

Đối với em Th, từ 2014 đến 2017, Tân đã nhiều lần ép Th phải dùng tay kích thích tình dục.

Từ năm 2017 đến tháng 5-2018, Tân liên tục có hành vi đe dọa và sử dụng vũ lực để quan hệ tình dục với em Th mặc cho em phản kháng, khóc và kêu cứu. Do sợ hãi nên cả hai chị em N và Th đều không dám chống cự và không kể sự việc cho mẹ biết.