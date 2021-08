Ban hành mẫu hộ chiếu mới có gắn chip Theo Thông tư 73/2021 của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 14-8 thì hộ chiếu sẽ là loại giấy tờ tùy thân tiếp theo sau CCCD được gắn chip. Mẫu chip được công bố tại thông tư nêu trên, lưu thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký số của người cấp. Trang bìa của hộ chiếu vẫn in quốc hiệu, quốc huy, tên hộ chiếu. Hình ảnh tại các trang trong hộ chiếu là phong cảnh, di sản văn hóa Việt Nam, kết hợp cùng họa tiết trống đồng. Ngôn ngữ sử dụng trong hộ chiếu gồm tiếng Việt và tiếng Anh. Việc cấp hộ chiếu có gắn chip đã được nêu tại Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 1-7-2020) nhưng nay Bộ Công an mới ban hành mẫu hộ chiếu này.