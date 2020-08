Ông Nguyễn Đức Chung bị bắt tạm giam

Tối 28-8, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam (bốn tháng), lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND TP Hà Nội, về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh theo đúng quy định của pháp luật.



Khoảng 19 giờ 30, cơ quan chức năng có mặt tại nhà riêng chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ở số 88 Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội để khám xét theo lệnh đã được phê chuẩn. Theo ghi nhận của PV, lực lượng chức năng thực hiện lệnh khám xét có khoảng 10 người, đi trên hai ô tô biển xanh. Sau khoảng 10 phút liên hệ, một phụ nữ từ bên trong nhà bước ra mở cổng cho cơ quan chức năng vào làm việc. Phía bên trong, tầng một và tầng ba của ngôi nhà sáng đèn. gần đây, nhà riêng của ông Chung luôn đóng kín cổng.

Hiện Cơ quan ANĐT Bộ Công an đang khẩn trương điều tra làm rõ hành vi sai phạm của các bị can trong vụ án.

Trước đó, Thủ tướng quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông trong một số vụ án theo quy định pháp luật. Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 90 ngày. Cùng ngày, Bộ Chính trị quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ phó bí thư Thành ủy Hà Nội đối với ông Chung.

Theo đại diện Bộ Công an, ông Chung được xác định liên quan đến ba vụ án mà cơ quan công an đang điều tra.



Lực lượng chức năng đang có mặt tại nhà riêng ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND TP Hà Nội, để thực hiện lệnh khám xét. Ảnh: T.PHAN

Vụ thứ nhất là buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Sở KH&ĐT TP Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Trong vụ án này, cơ quan công an đã khởi tố tổng cộng 28 bị can. Trong đó, Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, đang bị truy nã đỏ với hàng loạt tội danh khác nhau. Nhiều quan chức và cựu quan chức của Hà Nội cũng vướng vòng lao lý.

Vụ thứ hai là vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại TP Hà Nội. Ngày 20-8 vừa qua, Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Võ Tiến Hùng, tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội, về tội danh trên.

Được biết, hành vi sai phạm của ông Hùng có liên quan đến việc mua độc quyền chế phẩm Redoxy-3C để xử lý các hồ ô nhiễm trên địa bàn TP Hà Nội.

Vụ thứ ba là chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước vừa được Cơ quan ANĐT Bộ Công an khởi tố mới đây. Ở vụ án này, ba bị can bị khởi tố, bắt giam gồm: Nguyễn Hoàng Trung (tài xế riêng của ông Nguyễn Đức Chung), Nguyễn Anh Ngọc (phó trưởng Phòng thư ký biên tập, Văn phòng UBND TP Hà Nội) và Phạm Quang Dũng (cán bộ Cục C03, Bộ Công an).