Chiều 29-12, phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở KH&ĐT Hà Nội tiếp tục với phần tranh luận.



Bị cáo Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội, cùng các luật sư bào chữa là những người đầu tiên đối đáp với đại diện VKS. Ông Chung bị VKS đề nghị phạt 3-4 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.



Cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại tòa. Ảnh: UYÊN TRANG

Tự bào chữa, cựu chủ tịch Hà Nội thừa nhận có gọi ba cuộc điện thoại cho ông Nguyễn Văn Tứ, cựu giám đốc Sở KH&ĐT, để chỉ đạo đình chỉ gói thầu số hóa dữ liệu năm 2016. Tuy vậy, bị cáo khẳng định chỉ đạo này là đúng nhiệm vụ, chức trách được giao, chứ không trái quy định như cáo buộc của VKS.

Theo lời bị cáo, Sở KH&ĐT Hà Nội thực hiện gói thầu không đúng quy định, chưa được Sở TT&TT thẩm định, không đúng với chủ trương của UBND TP khi yêu cầu dừng tất cả các dự án công nghệ thông tin trên địa bàn để rà soát lại.

Giống với phần xét hỏi, ông Chung tiếp tục bác bỏ lời khai của ông Nguyễn Văn Tứ về việc giới thiệu Công ty Nhật Cường tham gia gói thầu. “Toàn bộ hồ sơ mở thầu đều có trong hồ sơ vụ án, chỉ cần trưng cầu giám định là ra việc đình chỉ gói thầu có đúng trình tự hay không” - ông Chung nói.

Đáng chú ý, theo cáo buộc của VKS, ngoài việc dùng các pháp nhân làm “quân xanh” thông thầu, Công ty Nhật Cường còn ký kết với Công ty Minh Hoa (đại diện là bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa, vợ ông Chung) một hợp đồng kinh tế nhằm hợp thức năng lực dự thầu của liên danh Nhật Cường – Đông Kinh. Kết quả điều tra sau này cho thấy đây là hợp đồng khống.

Trước bục khai báo, ông Chung cho rằng nếu có chuyện như quy kết của VKS thì cũng không thể “vợ làm chồng chịu”. “Vợ bị cáo là cá nhân độc lập, nếu vợ bị cáo vi phạm pháp luật mà khi bắt được Bùi Quang Huy, người này khai ra, vợ bị cáo sẽ phải chịu trách nhiệm. Không thể nào vợ làm chồng chịu. Tôi chưa thấy ai quy kết kiểu vợ làm chồng chịu như thế này. Đề nghị HĐXX xem xét, đề nghị đại diện VKS rút đề nghị liên quan đến việc này vì nó phi lý” - cựu chủ tịch Hà Nội trình bày.

Liên quan đến hợp đồng kinh tế nêu trên, bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa được triệu tập tới tòa với tư cách là người làm chứng, nhưng bà có đơn xin vắng mặt.

Tại cơ quan điều tra, bà Hoa cho rằng hợp đồng ký kết với Công ty Nhật Cường không phải hợp đồng khống, mà được ký kết thực tế để mua phần mềm quản lý doanh nghiệp cho Công ty Minh Hoa.

Vợ cựu chủ tịch Hà Nội khẳng định việc ký hợp đồng không phải để giúp Bùi Quang Huy (tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) hợp thức hồ sơ năng lực, cũng không liên quan gì đến ông Nguyễn Đức Chung. Hơn thế, bà không hề hay biết việc Công ty Nhật Cường có tham gia đấu thầu gói thầu số hóa tại Sở KH&ĐT Hà Nội.

Do bà Hoa phủ nhận sự liên quan, trong khi Bùi Quang Huy đang bỏ trốn, cơ quan điều tra chưa thể chứng minh ý thức chủ quan của bà trong việc ký hợp đồng nên chưa đủ căn cứ để xem xét, xử lý.

Ở một diễn biến khác, khai tại tòa, bị cáo Lê Duy Tuấn (giám đốc kinh doanh Công ty Đông Kinh) nhiều lần khẳng định việc ký hợp đồng kinh tế giữa Công ty Nhật Cường với Công ty Minh Hoa đều do Bùi Quang Huy trực tiếp chỉ đạo.

Tuấn khai từng hỏi và được Huy cho biết trước đó Nhật Cường đã triển khai phần mềm công nghệ cho Công ty Minh Hoa, giờ chỉ ký hợp đồng để hợp thức. Thực tế, Tuấn không phải là người của Công ty Nhật Cường nên không biết đã triển khai hay chưa, con số giá trị chính xác là bao nhiêu.

Vụ án này, Bùi Quang Huy là người khởi xướng, chủ mưu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm nên có vai trò chính. Tuy nhiên, do Huy đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can, quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.