Ông Trần Vũ Hải bị từ chối bào chữa cho ông Trương Duy Nhất

Cơ quan CSĐT Bộ công an vừa có thông báo về việc từ chối đăng ký bào chữa cho bị can Trương Duy Nhất trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Văn phòng báo Đại đoàn kết tại Đà nẵng.

Cụ thể cơ quan CSĐT Bộ công an cho rằng trước đó ông Trần Vũ Hải (khi đó là luật sư thuộc văn phòng luật sư Trần Vũ Hải-PV) có nộp hồ sơ đăng ký bào chữa cho ông Trương Duy Nhất.

Nhưng sau khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng tiến hành kiểm tra giấy tờ quy định tại khoản 2 khoản 3 Điều 78 BLTTHS thì xét thấy ông Hải không đủ điều kiện đăng ký bào chữa cho bị can Nhất.



Thông báo của cơ quan CSĐT Bộ Công an

Lý do là ông Hải đã bị khởi tố bị can về tội trốn thuế tại quyết định khởi tố bị can số 84/PC03 ngày 21-6-2019 của cơ quan CSĐT công an tỉnh Khánh Hòa. Vì vậy Cơ quan CSĐT Bộ công an thông báo cho ông Hải biết.

Đước biết ngày 9-7 công an Khánh Hoà đã có lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định hoãn xuất cảnh đối với hai vợ chồng ông Trần Vũ Hải.

Như PLO đã thông tin ngày 2-7 vừa qua, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố luật sư ông Trần Vũ Hải (Đoàn LS TP Hà Nội) cùng vợ và hai người nữa về tội trốn thuế theo Điều 161 BLHS 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Theo đó vợ chồng ông Hải được xác định có dấu hiệu phạm tội trên do đã ký giấy tờ mua bán nhà, đất giá thấp hơn giá giao dịch thực tế cả chục lần nhằm giúp người bán trốn thuế với số tiền 276 triệu đồng.

Trước đó để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” do bị can Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm” và đồng phạm thực hiện, xảy ra tại TP Đà Nẵng, ngày 10-6, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã tiến hành khám xét chỗ ở của bị can Trương Duy Nhất, nguyên Trưởng Văn phòng đại diện Báo Đại Đoàn Kết (giai đoạn từ năm 1998 đến năm 2011) tại TP Đà Nẵng.

Ngày 10-6 Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nhất do có những vi phạm pháp luật liên quan đến nhà, đất công sản tại TP Đà Nẵng.