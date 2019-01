Phiên xử vụ Vũ 'nhôm': Phòng phóng viên liên tục mất tín hiệu

Phan Văn Anh Vũ, sinh ngày 2-11-1975 tại TP Đà Nẵng; Tên gọi khác: Lê Văn Sáu; Trần Đại Vũ. Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Số 82 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Ðà Nẵng; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 10/12; Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty Xây dựng Bắc Nam 79; nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Nova Bắc Nam 79; nguyên Thượng tá, Phó trưởng phòng Tổng cục V, Bộ Công an. Ngày 20-9-2017, Bộ Công an quyết định kỷ luật bằng hình thức giáng cấp bậc hàm từ Thượng tá xuống Trung tá, cách chức Phó trưởng phòng Biệt phái và cho xuất ngũ ra khỏi lực lượng CAND đối với Phan Văn Anh Vũ, là đảng viên Ðảng Cộng sản Việt Nam, bị khai trừ ngày 25-5-2018. Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: - Ngày 28-6-1997, Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng khởi tố về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, sau đó được đình chỉ điều tra; - Ngày 31-10-2018, TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm, xử phạt 8 năm tù về tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”; - Ngày 20-12-2018, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, xử phạt 17 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Bị can Phan Văn Anh Vũ bị tạm giam từ ngày 1-3-2018 đến ngày 26-9-2018. Từ ngày 27-9-2018 đến nay, bị can bị tạm giam tại Trại tạm giam T16 , Bộ Công an trong vụ án khác.