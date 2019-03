Rút dao đâm người sau khi va quẹt xe

Ngày 7-3, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Mạnh Cường (SN 1999, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) 13 năm tù về tội giết người.



Bị cáo tại tòa. Ảnh: TA

Nạn nhân vụ án là anh Trần Tuấn Vũ (SN 1994, trú quận Thanh Khê), bị thương tích tới 72%.

Theo cáo trạng, chiều 12-10-2018, Cường điều khiển xe máy đi mua đồ ở chợ Cồn thì xảy ra va chạm với chiếc xe máy do anh Vũ điều khiển.

Sau va chạm, mặc dù không ai bị thương nhưng trong lúc phân định xem ai đúng ai sai, hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Bức xúc vì Vũ buông lời xúc phạm, Cường rút một con dao bấm từ trong túi quần đâm hai nhát vào bụng và ngực nạn nhân.

Anh Vũ bị thương nặng nhưng vẫn cố gắng bỏ chạy về hướng đường Lê Duẩn và được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời.

Sau khi gây án, Cường để xe lại hiện trường do xe không khởi động được và chạy bộ về nhà anh Thân Mạnh T. (trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê). Tại đây, Cường nói mình bị xe tông và mượn xe máy của anh T. đi băng vết thương, đồng thời nhờ anh T. ra đường lấy xe giúp mình.

Sau đó Cường đến tiệm Internet chơi và kể lại toàn bộ sự việc trên cho hai người bạn nhưng không ai tin là sự thật. Một lúc sau, Cường và nhóm bạn sang quận Sơn Trà tiếp tục chơi game. Khi đi ngang qua cầu Thuận Phước, bị cáo vứt con dao gây án xuống biển.

Tại phiên tòa, Cường tỏ ra ăn năn về hành vi của mình đối với anh Vũ và mong HĐXX xem xét để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời. Được biết trước đó, bị cáo đã bị TAND quận Hải Châu xử phạt chín tháng tù treo, thời gian thử thách 18 tháng về tội trộm cắp tài sản.

