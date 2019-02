(PL)- Ngày 15-2, Trung úy NĐP (cảnh sát khu vực Công an phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An) vẫn đang được cấp cứu tích cực tại BV Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An do vết đâm nguy hiểm.