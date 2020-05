Sở Tư pháp TP.HCM quyết trị nạn giấy tờ giả

Trang bị máy móc để hỗ trợ các công chứng viên Về nạn giấy tờ giả, Sở Tư pháp TP phối hợp với Công an TP tổ chức các buổi tập huấn chuyên đề để nâng cao kỹ năng phát hiện giấy tờ giả cho CCV. Đề nghị các tổ chức công chứng trang bị các phương tiện, máy móc hỗ trợ các CCV trong việc đấu tranh chống lại nạn giấy tờ giả. Công an TP phải quyết liệt hơn trong công tác đấu tranh phòng chống, xử lý nạn giấy tờ giả… Phó chủ tịch UBND TP NGÔ MINH CHÂU tại hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm của ngành tư pháp trên địa bàn TP, tháng 2-2020 Tổng hợp tất cả loại thủ đoạn giả người, giả giấy Sở Tư pháp sẽ tổng hợp tất cả loại thủ đoạn liên quan đến việc giả người, giả giấy tờ để phổ biến rộng rãi đến gần 100 tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn TP, giúp CCV nâng cao cảnh giác, nhất là các thủ đoạn mới. Mặt khác, các CCV phải làm đúng quy trình công chứng và phải phối hợp tốt với công an nơi có trụ sở để kịp thời xử lý nạn giả người, giả giấy. Sở sẽ đẩy mạnh việc tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng và đa dạng loại hình phổ biến hơn nữa để nâng cao cảnh giác của người dân… Ông HUỲNH VĂN HẠNH, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, tại tọa đàm

“Giấy tờ giả và trách nhiệm của CCV”

do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức tháng 11-2019