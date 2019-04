'Tay ông Nguyễn Hữu Linh cử động lên xuống… là làm gì?'

Sáng 19-4, Ủy ban Tư pháp tổ chức phiên họp đánh giá việc thực hiện các kiến nghị của Ủy ban Tư pháp về việc nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em và giải pháp trong thời gian tới. Theo yêu cầu của Ủy ban Tư pháp, Bộ Công an giải trình một số vụ nổi cộm gần đây, trong đó có vụ cựu viện phó Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ bé gái trong thang máy.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, bắt đầu giải trình. Bộ Công an thấy phiên họp này rất quan trọng, cần thiết. Bởi lẽ tình trạng xâm hại với trẻ em, trong đó có xâm hại tình dục, là vấn đề rất nhiều quốc gia quan tâm. Theo báo cáo của Bộ Công an, năm 2018 phát hiện 1.574 vụ xâm hại trẻ em, đã xử lý hình sự hơn 1.260 vụ/1.373 đối tượng. Quý 1-2019 phát hiện hơn 310 vụ xâm hại trẻ em, đã xử lý hình sự 286 vụ, với 272 đối tượng…

Đi vào một số vụ việc cụ thể. Vụ án hiếp dâm bé 9 tuổi ở Hà Nội, chúng tôi đồng tình với ý kiến của nhóm nghiên cứu. Khi tôi đọc trên mạng thấy thông tin này, tôi đã yêu cầu rút ngay vụ án này lên văn phòng cơ quan điều tra, phải khởi tố vụ án tội hiếp dâm. Tôi còn nói vui rằng không cần chờ “cho cái này vào cái kia” mới gọi là thành tội. Ngay sau đó cơ quan điều tra đã thực hiện nghiêm.

Ở đây có hai khía cạnh, một là về nhận thức pháp luật, thứ hai là trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo cơ quan điều tra. Tôi đang yêu cầu cơ quan điều tra Hà Nội làm rõ, báo cáo rõ. Tôi cũng nói thẳng là năng lực yếu phải cho thôi.