Sáng 31-8, TAND TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã đưa ra xét xử theo thủ tục rút gọn đối với bị cáo Lê Kim Luân (27 tuổi, ngụ thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc) về tội chống người thi hành công vụ.

Tất cả người tham dư phiên toà phải thực hiện xét nghiệm nhanh COVID-19 có kết quả âm tính mới được tham dự.



Quang cảnh phiên tòa

Theo cáo trạng, dù biết rõ thành phố Phan Thiết đang áp dụng Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, nhưng sáng 16-8, Luân vẫn điều khiển xe mô tô từ nhà đến chợ Phan Thiết.

Khi đến địa phận giáp ranh giữa xã Hàm Thắng- huyện Hàm Thuận Bắc và TP Phan Thiết, Luân đã điều khiển xe mô tô đi vào các đường hẻm nhỏ để tránh các chốt trực kiểm soát và đến chợ Phan Thiết.

Sau đó, Luân điều khiển xe mô tô đi về nhà tại thị trấn Phú Long. Khoảng 9 giờ 50 phút cùng ngày, Luân đến Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID- 19 số 5 trên đường Nguyễn Duy Trinh.

Lúc này anh Nguyễn Hải Nam là Công an phường Xuân An, Phan Thiết ra hiệu lệnh cho Luân dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Vì không có giấy tờ hợp lệ, sợ bị xử phạt nên Luân đã không chấp hiệu lệnh mà điều khiển xe mô tô tăng ga vượt qua chốt kiểm dịch.

Thấy vậy, 2 thành viên trực chốt lên mô tô truy đuổi Luân. Khi Luân chạy cách chốt kiểm dịch khoảng 300 mét, do trên đường có để ống bi bằng bê tông chặn ngang nên Luân quay đầu xe mô tô lại rồi điều khiển xe đâm vào xe môtô của thành viên chốt kiểm soát nhằm tẩu thoát thì bị tổ công tác chặn lại.

Luân tiếp tục dùng nón bảo hiểm và dùng tay đánh vào vùng đầu, mặt anh Nguyễn Hải Nam gây thương tích. Sau đó, tổ công tác khống chế bắt giữ được Luân đưa về trụ sở Công an phường Xuân An để làm việc. Tại Cơ quan Công an, Luân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.



Bị cáo Lê Kim Luân

Nhận thấy đây là vụ án có tính chất côn đồ, gây bức xúc trong dự luận nên Công an TP Phan Thiết đã tích cực điều tra, xử lý.

Đến ngày 25-8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Phan Thiết đã chuyển kết luận điều tra và VKSND TP Phan Thiết đã ra cáo trạng truy tố theo Luân theo thủ tục rút gọn về tội chống người thi hành công vụ.



Tại phiên tòa, bị cáo Luân năn ăn, nhận thức được hành vi của mình là sai trái, thành khẩn khai báo đã làm ảnh hưởng đển sức khỏe của lực lượng thi hành công vụ, gây nguy hiểm cho xã hội.

HĐXX nhận định trong khi dịch bệnh COVID– 19 đang diễn biến vô cùng phức tạp mà bị cáo đã có hành vi vượt chốt kiểm soát và chống người thi hành công vụ đã gây nguy hiểm cho xã hội, làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, cần thiết phải xử lý nghiêm và đã tuyên phạt bị cáo 12 tháng tù.