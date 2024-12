VKSND TP.HCM đạt danh hiệu ‘Tập thể lao động xuất sắc’ năm 2024 24/12/2024 11:37

Hôm nay (24-12), VKSND TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2025.

Tham gia hội nghị có ông Nguyễn Huy Tiến (Viện trưởng VKSND Tối cao), ông Nguyễn Hồ Hải (Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM), ông Lê Thanh Phong (Chánh án TAND TP.HCM), ông Nguyễn Văn Hòa (Cục trưởng Cục THADS TP.HCM),…

Ông Nguyễn Huy Tiến (Viện trưởng VKSND Tối cao) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: YC

Đạt được nhiều kết quả

Tại hội nghị, VKSND TP đã báo cáo công tác năm 2024 với nhiều kết quả đạt được.

Về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự, VKS TP đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự; tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra một cách thực chất, hiệu quả; nâng cao chất lượng và kỹ năng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa.

Trong đó, kiểm sát việc bắt, tạm giữ đối với 8.349 người, bảo đảm đúng pháp luật, tỷ lệ bắt, tạm giữ chuyển khởi tố hình sự đạt 99,5%. VKS hai cấp không phê chuẩn 252 lệnh, quyết định tố tụng của CQĐT; trực tiếp hủy quyết định tạm giữ và không phê chuẩn gia hạn tạm giữ 33 người.

Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 17.701 vụ/23.697 can; ban hành 11.172 yêu cầu điều tra (đạt tỷ lệ 100,4%); tham gia và trực tiếp hỏi cung 16.112 lượt; hủy bỏ 16 quyết định khởi tố vụ án, 74 quyết định khởi tố bị can, 3 quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, bị can của CQĐT…

Chất lượng điều tra, truy tố được nâng lên; các chỉ tiêu so với yêu cầu trong Nghị quyết của Quốc hội, của Ngành đều vượt. Đơn cử như số vụ án VKS truy tố đúng thời hạn đạt tỷ lệ 100%; số bị can tòa án xét xử theo tội danh VKS truy tố đúng tội danh đạt tỷ lệ 100%.

Về thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử, thông qua kiểm sát đã phát hiện nhiều vi phạm và ban hành 36 kiến nghị đối với toà án; ban hành 73 kháng nghị phúc thẩm, kháng nghị được HĐXX chấp nhận đạt tỷ lệ 87,4%, vượt 17,4% chỉ tiêu của Quốc hội. Báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm 15 vụ/20 bị cáo; phối hợp với tòa án tổ chức 530 phiên tòa rút kinh nghiệm.

VKSND Tối cao tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và “Cờ của ngành Kiểm sát nhân dân” cho tập thể VKSND TP. Ảnh: YC

Về công tác thi đua khen thưởng, VKSND hai cấp đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền tặng 5 Huân chương lao động; 6 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân do có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong giải quyết vụ án đăng kiểm. VKSND Tối cao tặng Bằng khen cho 15 tập thể, 63 cá nhân; VKSND TP tặng giấy khen cho 28 tập thể, 199 cá nhân do có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua theo chuyên đề và thành tích đột xuất trong năm...

Cạnh đó, năm 2024, VKSND TP đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đột phá theo Chỉ thị công tác năm 2024 của Viện trưởng VKSND Tối cao. Viện đã tiến hành xây dựng và đưa vào sử dụng 2 phần mềm về quản lý án hình sự và dân sự nhằm quản lý, theo dõi việc thực hiện chức năng nhiệm vụ và VKSND TP…

Ông Nguyễn Huy Tiến (Viện trưởng VKSND Tối cao) trao “Cờ thi đua của Chính phủ” cho VKSND quận 1. Ảnh: YC

Từ đó, VKSND TP cũng đặt ra các nhiệm vụ năm 2025. Trong đó, cần thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và nâng cao các chỉ tiêu nghiệp vụ, bảo đảm tiến độ, chất lượng các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP theo dõi, chỉ đạo. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của ngành

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hồ Hải (Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM) ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà VKSND TP hai cấp đạt được. Bên cạnh đó, về những hạn chế cần khắc phục mà VKSND TP đã nhìn nhận thì cần tiếp tục đề cao làm rõ trách nhiệm để khắc phục những hạn chế trên. Về nhiệm vụ trong năm 2025, cần phát huy hơn nữa vai trò của VKS trong đấu tranh và phòng chống tội phạm, thường xuyên đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn của các kiểm sát viên...

Ông Nguyễn Hồ Hải (Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: YC

Tại hội nghị, ông Nguyễn Huy Tiến (Viện trưởng VKSND Tối cao) cho rằng TP.HCM và TP. Hà Nội là hai địa bàn có số lượng án lớn nhất cả nước. VKSND TP 2 cấp đã vượt qua những khó khăn thách thức để cơ bản thực hiện, hoàn thành được các chỉ tiêu đề ra. Với những thành tích đạt được trong năm 2024, VKSND TP là một trong những đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua của Ngành. Ông Tiến chúc mừng những kết quả mà VKS TP 2 cấp đã được được.

Viện trưởng VKSND Tối cao đề nghị VKSND TP tiếp tục quan tâm và chủ động hơn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm; không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự, hành chính và ngược lại...

Cạnh đó, ông Tiến đề nghị cần tiếp tục phát huy việc xây dựng hai phần mềm về hình sự và án kiện vừa qua; tiếp tục triển khai xây dựng phần mềm về giải quyết đơn... giúp giải quyết được nhiều vấn đề, tiết kiệm nguồn nhân lực...

Ông Nguyễn Đức Thái (Viện trưởng VKSND TP) trao cờ cho các đơn vị. Ảnh: YC

Đáp lời, ông Nguyễn Đức Thái (Viện trưởng VKSND TP) tiếp thu toàn bộ các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và Viện trưởng VKSND Tối cao. VKSND TP sẽ cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, biện pháp, giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo.