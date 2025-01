Rao bán bán số lô, số đề trúng 100% để lừa tiền 27/01/2025 11:05

Cổng thông tin điện tử TAND Tối cao vừa công bố Bản án số 95/2024/HS-ST ngày 28-11-2024 của TAND huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Đây là bản án về lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến mua kết quả xổ số.

Hình minh họa.

Đóng tiền để mua kết quả xổ số

Theo hồ sơ, ngày 2-5-2024, anh C vào mạng xã hội thấy video quảng cáo bán số lô, số đề trúng 100% của Đ nên đã sử dụng tài khoản Zalo của C nhắn tin với tài khoản Zalo của Đ.

Đ yêu cầu anh C muốn mua kết quả số lô chính xác thì phải đóng phí là 5 triệu đồng. Tuy nhiên, anh C nói chưa đủ tiền và muốn đóng trước 3 triệu, khi nào có kết quả xổ số sẽ đóng hết số tiền còn lại. Đ đồng ý và yêu cầu anh C chuyển tiền vào tài khoản để lập hồ sơ mua kết quả số lô.

Ngày 4-5-2024, anh C đã chuyển cho Đ 3 triệu đồng. Do muốn chiếm đoạt tiếp số tiền còn lại của anh C nên Đ tiếp tục nhắn tin với anh C yêu cầu anh C phải chuyển thêm số tiền 2 triệu đồng mới đủ điều kiện lập hồ sơ mua kết quá số lô nhưng C nói không có tiền và bảo Đ xem xét tạo điều kiện nên Đ đã cung cấp cho anh C số lô 79.

Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết ngày 4-5-2024 thì kết quả không có số lô 79 nên anh C đã nhắn tin cho Đ hỏi vì sao không trúng thì Đ đưa ra lý do là bị trục trặc kỹ thuật lồng quay nên không trúng và hứa ngày hôm sau sẽ cho anh C số lô khác. Ngày 5-5-2024, anh C nhắn tin và gọi qua zalo nhưng Đ nói đang bận, sau đó đã chặn Zalo và Facebook (Messenger) của anh C.

Sau đó, Đ đã đến công an huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa khai nhận hành vi phạm tội. Đ khai không phải là nhân viên công ty xổ số và không biết trước được kết quả số lô, số đề nhưng thông qua các kênh Youtube Đ học được cách để đăng bài viết liên quan đến việc cho số lô, số đề nhằm mục đích để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác trên mạng xã hội.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, phát hiện Đ còn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của một số bị hại khác với tổng số tiền hơn 32 triệu đồng.

Tòa phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Tại tòa, Đ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã truy tố. VKS đề nghị xử phạt Đ từ 24 tháng đến 27 tháng tù cho hưởng án treo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HĐXX nhận định do cần tiền tiêu xài cá nhân, Đ đã dùng thủ đoạn giả làm nhân viên công ty xổ số quay thành các video, chụp hình ảnh nhân viên công ty, đưa ra kết quả xổ số chính xác 100% làm cho khách hàng tin tưởng để nộp tiền vào tài khoản do Đ lập để mua kết quả xổ số rồi nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Vì vậy, có đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo Đ đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. VKS truy tố bị cáo theo tội danh trên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, bị cáo có 1 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội hai lần trở lên theo điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS.

Tuy nhiên, bị cáo Đ có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, thành khẩn khai báo; tự nguyện bồi thường, khắc phục thiệt hại, sau khi phạm tội đã đến đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình.

HĐXX xét thấy bị cáo mặc dù phạm tội 2 lần trở lên nhưng đều thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, nhân thân tốt, có 3 tình tiết giảm nhẹ có đủ điều kiện cho hưởng án treo. Do đó, không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cho bị cáo cải tạo tại địa phương cũng đủ điều kiện để răn đe, giáo dục bị cáo trở thành người có ích cho xã hội.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.