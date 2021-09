Đã thi hành xong hơn 411.000 việc Báo cáo của Chính phủ về công tác THA năm 2021 cho thấy từ ngày 1-10-2020 đến 31-7-2021, cơ quan THADS đã thụ lý 508.488 việc, giảm hơn 6.000 việc so với cùng kỳ. Tổng số phải thi hành gần 797.000 việc, trong đó có gần 298.400 việc từ năm 2020 chuyển sang. Số việc có điều kiện THA là gần 620.700, chiếm 77,88%, số việc chưa có điều kiện THA là gần 167.600. Kết quả, đã thi hành xong hơn 411.000 việc, giảm gần 15.000 việc so với cùng kỳ, đạt 66,22%. Về tiền, thụ lý mới gần 92.000 tỉ đồng, giảm gần 10.600 tỉ đồng so với cùng kỳ. Tổng số phải thi hành là gần 286.700 tỉ đồng, trong đó năm 2020 chuyển sang gần 207.000 tỉ đồng. Kết quả, đã thi hành xong gần 38.670 tỉ đồng, đạt 25,25%, giảm 0,75% so với cùng kỳ…