Thủ đoạn vòi tiền trắng trợn của nữ trưởng đoàn thanh tra

Cần một bản án thật nghiêm khắc VKSND tỉnh Vĩnh Phúc đánh giá hành vi phạm tội của các bị can là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp của các cá nhân, đơn vị, tổ chức. Hành vi này còn gây mất lòng tin của quần chúng nhân dân đối với ngành thanh tra, làm giảm lòng tin của quần chúng nhân dân trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, đặc biệt các bị can lại là người đang thực hiện công vụ trong phòng chống tham nhũng, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật. Riêng Nguyễn Thị Kim Anh, vì động cơ vụ lợi, bị can đã bất chấp pháp luật, là người chủ mưu, chỉ đạo, tổ chức thanh tra tràn lan, không đúng đối tượng, đề ra yêu cầu các đơn vị thu hồi số tiền trái quy định pháp luật, trực tiếp tuy hiếp, cưỡng ép các đơn vị bị thanh tra phải nộp tiền để bỏ qua vi phạm hoặc không bị yêu cầu thu tiền, quy định mức tiền phải nộp và tỷ lệ ăn chia... Do vậy, cơ quan tố tụng cần phải xử lý đối với bị can bằng một bản án thật nghiêm khắc để giáo dục, cải tạo người phạm tội, răn đe phòng ngừa chung với các hành vi tham nhũng.