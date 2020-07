Truy tố 4 cựu thanh tra vòi vĩnh hàng tỉ đồng tại Vĩnh Phúc

Vì sao không bị truy tố tội nhận hối lộ? Vụ án này, nhiều ý kiến bày tỏ sự băn khoăn khi các bị can ban đầu bị khởi tố tội nhận hối lộ nhưng về sau lại được chuyển sang tội lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản (có khung hình phạt nhẹ hơn – PV). Trả lời tại cuộc họp báo cuối tháng 6-2020 vừa qua, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết ban đầu Công an tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội nhận hối lộ. Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định hành vi của các bị can không cấu thành tội danh này mà liên quan đến hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản. Do vậy, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định thay đổi vụ án, thay đổi tội danh đối với các bị can. Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định toàn bộ quá trình điều tra vụ án đã được VKSND tỉnh Vĩnh Phúc kiểm sát, giám sát theo quy định pháp luật.