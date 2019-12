Tòa bị ‘tuýt còi’ vì dùng chứng cứ phôtô để xử

Dùng tài liệu phôtô làm chứng cứ là sai Bản án sơ thẩm xác định ngày 13-8-2018, cụ Toán và bốn người con đã lập biên bản họp gia đình thống nhất bán căn nhà mà bà Lan đứng tên và chia tiền bán nhà. Như vậy, việc bà Lan đứng tên trên giấy chứng nhận chỉ là trên giấy tờ. Kể từ thời điểm lập biên bản thống nhất bán nhà chia tiền, giữa các bên đã hình thành quan hệ pháp luật mới làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của những người tham gia ký biên bản. Theo VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng, nhận định trên không có căn cứ. Bởi biên bản ngày 13-8 do ông Tuấn cung cấp là bản photocopy. Trong quá trình giải quyết vụ án, ông không cung cấp được bản gốc với lý do bị thất lạc. Trong khi đó, bà Lan không thừa nhận toàn bộ nội dung của biên bản photocopy và cho rằng bản gốc không có nội dung: “Bàn việc bán nhà 46/2 Núi Thành - tài sản chung của cả nhà”. Bà Lan cho rằng nội dung này được thêm vào sau khi bà đã ký biên bản. Do đó không thể căn cứ vào chứng cứ là biên bản photocopy để giải quyết vụ án. Ngoài ra, bà Lan lúc này vẫn chưa thực hiện việc tặng, cho và xin rút lại nội dung trong biên bản ngày 13-8. Việc bà thỏa thuận tặng tiền cho mẹ và các anh, chị chưa phát sinh hiệu lực nên không có cơ sở để buộc bà phải thực hiện thỏa thuận. Chưa có thông tin về kháng nghị Tôi chưa nắm thông tin về quyết định kháng nghị của VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng. Tôi cho rằng bản án sơ thẩm, phúc thẩm của TAND quận Hải Châu và TAND TP Đà Nẵng là công bằng và đúng pháp luật. Ông NGUYỄN MINH TUẤN Mong sớm xử giám đốc thẩm Như kháng nghị đã phân tích, cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm là sai hoàn toàn. Tại phiên sơ thẩm, mỗi khi trình bày thì tôi đều bị gạt đi. Khi tòa nói về biên bản ngày 13-8, tôi chỉ xác nhận chữ ký chứ không xác nhận nội dung vì nó đã bị chỉnh sửa. Tôi yêu cầu được đối chiếu với bản gốc, ông Tuấn không cung cấp được nhưng tòa vẫn dựa vào bản phôtô để xử là sai. Mong tòa sẽ sớm xử giám đốc thẩm hủy hai bản án trên. Mẹ tôi đã lớn tuổi nên tôi mong được đón mẹ về nuôi dưỡng, chăm sóc như trước đây. Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN