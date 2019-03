Tòa tuyên án vụ ba phụ nữ đánh ghen bằng nước mắm, ớt bột

Chiều nay (25-3), TAND TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) đã đưa ra xét xử vụ án Làm nhục người khác đối với ba bị cáo Nguyễn Thị Hoa (36 tuổi), Nguyễn Thị Linh (27 tuổi) và Phạm Thị Thùy Dung (28 tuổi) đều ngụ ở TP Thanh Hóa.

Cáo trạng xác định vào khoảng 20g ngày 12-6-2018, Hoa, Linh nhìn thấy chị Lê Thu Giang đang làm tóc tại cửa hàng Phi Thiên Anh số 79 Cao Thắng, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa.



Sau khi lột đồ thì Hoa và Linh đã dùng nước mắm ớt bột đổ lên người chị Giang

Do nghi ngờ chị Giang có quan hệ không trong sáng với anh rể của Hoa và cậu ruột của Linh, nên cả hai đã đứng đợi chị Giang ở bên ngoài tiệm làm tóc để gặp nói chuyện cho ra nhẽ.

Sau khi phát hiện Giang, thì Phạm Thị Thùy Dung gọi điện cho Linh rủ đi chơi, Linh nói với Dung đến số 79 đường Cao Thắng đợi để giải quyết công việc. Khoảng 20g30 cùng ngày, chị Giang từ trong cửa hàng đi ra thì bất ngờ Nguyễn Thị Hoa lao tới túm tóc kéo Giang ra lòng đường Cao Thắng vừa kéo vừa chửi bới.

Nguyễn Thị Linh tiến đến dùng tay cào chị Giang rồi lột quần xé áo. Chưa hết, Dung xuất hiện ngay sau đó cũng chạy đến giằng co với chị Giang. Sau khoảng thời gian ngắn thì chị Giang đã bị Linh lột bỏ quần hết quần áo, đồng thời Hoa cầm can nước mắm trên tay để tưới lên người chị Giang.



Ba bị cáo Linh, Dung, Hoa tại phiên tòa

Chưa dừng lại, Linh dùng túi ớt bột đổ lên người của bị hại. Sau khi sự việc kết thúc cả ba Hoa, Linh, Dung đã rời khỏi hiện trường để mặc chị Giang giữa phố đông người qua lại. Được sự giúp đỡ của người dân gần đó, chị Giang đã được đưa đến bệnh điều trị.

Tại tòa, HĐXX cho rằng hành vi nêu trên của các bị cáo đã trực tiếp xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, tính mạng, sức khỏe của người khác, gây mất trật tự trị an, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Do đó cần xử lý nghiêm trước pháp luật.

Cuối cùng HĐXX đã tuyên phạt Hoa 18 tháng, Linh 15 tháng và Dung 12 tháng cải tạo không giam giữ. Đồng thời HĐXX buộc ba bị cáo phải bồi thường 30 triệu đồng cho người bị hại.