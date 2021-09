Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 2 vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước xảy ra tại địa bàn.

CQĐT đề nghị VKS cùng cấp truy tố ba bị can gồm Nguyễn Hoài Bắc (sinh năm 1984, nguyên cán bộ công an), Lê Thị Phương Hồng (sinh năm 1979, kinh doanh tự do) về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước và Diệp Dũng (sinh năm 1968, nguyên cán bộ công chức) về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước theo điều 337, BLHS.