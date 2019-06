Trạm BOT T2: Kiện được không và kiện ai?

Bị phản ứng ngay từ khi lập trạm Từ khi mới thành lập (năm 2016), trạm thu phí T2 - BOT quốc lộ 91 và 91B đã bị dư luận phản ứng gay gắt bởi rất nhiều tài xế ô tô chỉ đi khoảng 300 m của dự án BOT nhưng phải mất tiền vé cho toàn tuyến. Trạm T2 lập ra là để thu phí hoàn vốn cho dự án tăng cường 15 km mặt đường quốc lộ 91B đoạn qua Cần Thơ theo hình thức BOT của liên doanh Sonadezi và Công ty Cường Thuận Idico. Nhưng thay vì đặt ở phía Cần Thơ, trạm thu phí T2 này lại đặt ở cuối quốc lộ 91, ngay sát nút giao của quốc lộ 80 từ Kiên Giang lên. Do vậy, xe đi từ quốc lộ 80 vào Long Xuyên (An Giang) bắt buộc phải nộp phí dù chỉ sử dụng một đoạn ngắn trên tuyến nối với quốc lộ 91. Ở chiều ngược lại, xe từ TP.HCM qua phà Vàm Cống (bây giờ qua cầu Vàm Cống) hoặc xe ở An Giang muốn đi ra quốc lộ 80 để về Vĩnh Thạnh (Cần Thơ), Rạch Giá (Kiên Giang) cũng phải mua vé cho suốt tuyến BOT. Cuối năm 2017, trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương liên quan kiểm tra, đánh giá để có đề án đặt trạm BOT T2 phù hợp nhất trước khi khánh thành cầu Vàm Cống. Ngày 19-5, cầu Vàm Cống chính thức thông xe và việc đặt trạm T2 tiếp tục bị tài xế phản ứng. NGÂN NGA