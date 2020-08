Truy tố nhóm đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Chủ mưu giả bị đau chân để trốn cách ly Theo cơ quan điều tra, khi kiểm tra, phát hiện Chen Xian Fa nhập cảnh trái phép, để đảm bảo công tác chống dịch COVID-19, công an đã đưa bị can này đi cách ly theo quy định. Tuy nhiên, Chen Xian Fa giả vờ đau chân không đi được, xin được trục xuất về nước như lần trước. Lực lượng chức năng phải thuyết phục những người đồng hương cõng bị can vào nơi cách ly theo quy định. Từ khi phát hiện vụ án này, Công an TP Đà Nẵng đã ra quân kiểm tra, truy quét người lưu trú và phát hiện hơn 110 người Trung Quốc khác nhập cảnh trái phép. Tất cả những người này đều đã được xét nghiệm COVID-19 và chưa phát hiện trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.